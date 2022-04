Las polifacéticas chicas del Telecable: el club tiene un presupuesto de 300.000 euros y la mayoría de salarios están por debajo de los 1.000

Son auténticas heroínas. Y están habituadas a almacenar gestas deportivas. Una generación dorada que aspira a completar otra machada este mismo fin de semana ganando la Copa de Europa. El hito puede ser incluso todavía mayor por la posibilidad de hacerlo en el Palacio de los Deportes de Gijón en un torneo que adquiere una dimensión especial.

“Puede ser el espaldarazo definitivo para el hockey femenino y para el Telecable”, afirma Fernando Sierra, el entrenador del equipo gijonés y uno de los pocos que tienen dedicación exclusiva en la modesta entidad afincada en el barrio de La Calzada. Este sábado y domingo once jugadoras buscan seguir haciendo historia. Y a pesar de que esta generación es de lo más exitosa, tienen todas ellas muchas dificultades para compaginar su actividad diaria y viajes semanales con el Telecable con sus estudios o trabajos. “Creo que es algo (la profesionalización) que nunca va a ver nuestra generación. Es algo que todavía a día de hoy parece muy lejano”, afirma la defensa Rebeca González, estudiante de Administración y Finanzas. Porque incluso para este equipo, uno de los más laureados de toda Europa, vivir exclusivamente del hockey es un imposible.

Los viajes corren a cuenta del Telecable. El presupuesto total de la entidad son 300.000 euros para el primer equipo y la base. Y los salarios son muy modestos. El club intenta hacer a las jugadoras contratos laborales. Pero son todos parciales.

La que más cobra puede estar cerca de los mil euros. ¿El resto? Pues entre los 200 y 700, estiman en la entidad. De hecho, las jugadoras que más cobran lo hacen gracias al salario como jugadoras que complementan con el de entrenadoras de los equipos de la base. El club, además, tiene contratado a un administrativo que lleva las cuentas a media jornada. Y personal en la oficina. La entidad tiene que costear también el arrendamiento de Mata Jove y los viajes.

“A veces se nos hace muy difícil compaginarlo todo. Los horarios se nos complican. Me ha pasado que alguna vez he tenido que pedir permiso, pero la verdad es que en mi caso son muy comprensivos”, confiesa Nuria Obeso, delantera de la entidad gijonesa y estudiante de Educación Infanti que ahora cursa prácticas en el José Zorrilla.

Las dificultades son múltiples. Porque ya no es solamente que tengan que trabajar o estudiar para asegurarse un futuro. También es la dificultad añadida de encontrar un trabajo flexible que les permita compaginar su complicada agenda como jugadoras del Telecable con su vida laboral. Un claro ejemplo es el de Elena González Lolo, la portera. Hace unos meses que perdió su empleo como técnico de laboratorio. Y además cayó lesionada. Tuvo que volver a vivir a casa de sus padres. “Estuve un tiempo viviendo fuera, pero ahora me ha tocado volver a casa de mis padres. Mi situación económica es la que es en estos momentos. No puedo costearme un alquiler. No es fácil encontrar además un trabajo añadido y que se ajuste al que tenemos en el Telecable. Son situaciones complicadas”, cuenta.

En la plantilla también hay médicos (Sara González Lolo) y fisioterapeutas (Fernanda Hidalgo). Todas ellas tratan de compaginar las tareas de su vida cotidiana fuera de las pistas con la exitosa carrera que llevan dentro de ellas.

El Sporting, con las campeonas en el Palacio

El Sporting sumó ayer un nuevo gesto de apoyo al Telecable con la visita al equipo antes del entrenamiento realizado en el Palacio de los Deportes. Joaquín Alonso, relaciones institucionales del club, acudió junto a José Gragera y Pedro Díaz para regalarles una camiseta firmada por toda la plantilla rojiblanca y trasladarsles su apoyo en la lucha por la sexta Copa de Europa, que se iniciará este sábado con la primera semifinal, ante el Cerdanyola.El deseo común, celebrar juntos una victoria el domingo. El Sporting jugará ante el Ibiza a las 16.00 horas en El Molinón, mientras la gran final será el mismo día, a unos metros del municipal giojnés, en el Palacio, a las 18.00 horas.