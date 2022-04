Iván Sosa: “Ahora toca conservar el maillot de líder”

El ganador de la etapa de ayer con final en Cangas del Narcea, el ciclista colombiano del Movistar Iván Ramiro Sousa, estaba exultante tras cruzar la línea de meta a pesar del agotamiento: “La etapa me ha dejado mejores impresiones, la etapa de ayer (por la del viernes) fue más explosiva y la de hoy (por ayer), con un puerto más largo, se me daba mejor”.

Sousa agradeció el trabajo a su compañero de equipo, Sergio Samitier, que hizo la selección en el Acebo para que el colombiano se fuera solo hacia la meta: “Hizo un buen trabajo que pude aprovechar”. El escalador de la formación navarra reconoció también que pasó “de la decepción de no poder estar delante el primer día a lograr la victoria”. El objetivo ahora es “mantener esta camisa (maillot) de líder” después de la etapa de hoy con final en Oviedo.

El esfuerzo que tuvo que hacer fue enorme y, por eso, Sousa reconoció tras la etapa que “iba con lo justo”: “La subida era dura y se ha ido bastante rápido”, añadía. Lo que no se esperaba era el desfallecimiento de Simon Yates: “No espera que se quedase tan atrás, pero ha sido una etapa bastante dura y difícil de controlar”.

Otro que tuvo una gran actuación fue el ciclista vasco Igor Arrieta, que acabó tercero en la etapa y está liderando la clasificación como mejor joven: “Me he encontrado muy bien, se ha salido muy rápido y no sabía cómo llegaría al final, pero a pesar de este calor se me ha dado muy bien”, decía el joven corredor. Arrieta asegura estar “muy contento” y espera poder confirmar su buen estado de forma: “Primero recuperar y si mañana (por hoy) se puede llegar adelante mejor”, sentenciaba una de las revelaciones de la carrera.