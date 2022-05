Los protagonistas de la etapa reina de la Vuelta a Asturias

El ciclista asturiano Iván García Cortina, en el centro de la imagen, estuvo con su padre, Juan Carlos García, a la derecha del ciclista en la imagen, y con su grupeta de cicloturistas. Juan Carlos García era consciente de que a su hijo le iba a tocar “currar, como siempre” y celebró que existiera una ronda asturiana: “Es muy bueno para la región”.

Dani Navarro: “La etapa me ha ido mejor de lo que me esperaba”

Dani Navarro (Burgos BH) volvió a ser el mejor asturiano de la Vuelta tras acabar duodécimo, a poco más de dos minutos del ganador: “Al principio del puerto me quedé con los ataques, decidí seguir a mi ritmo. Luego me llevé la sorpresa de que iba pasando a gente y me quedé entre los mejores de la etapa, mejor de lo que me esperaba”.

Simon Yates ya empezó mal la jornada: se le olvidó el maillot de líder

Simon Yates tuvo ayer un día malo desde el comienzo. Cuando llegó a la línea de meta, al control de firmas, se dio cuenta de que se le había olvidado el maillot de líder y tuvieron que mandar una moto al hotel a recogerlo y solo llegó cinco minutos antes de darse el corte de salida. La etapa que comenzó mal terminó con el británico desfondando.

Chechu Rubiera, en buena compañía en la salida de Candás

El exciclista asturiano Chechu Rubiera estuvo presente en la salida de la Vuelta a Asturias en Candás, donde se abrazó con Matethew White, director del equipo del hasta entonces líder, el Bikeexchange-Jayco, y también con José Azevedo, excompañero y actual director del Efapel. También saludó a Landaluce.

La ciclista asturiana Alicia González, con el director del Movistar

La ciclista asturiana Alicia González, novia de Jonathan Lastra, ciclista del Caja Rural-Seguros RGA, estuvo también en la salida, donde saludó al director del Movistar, Chente García Acosta. La parte negativa fue que su novio no tuvo mucha fortuna porque acabó tocado por una caída bajando el puerto del Acebo que le provocó magulladuras.