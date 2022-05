Repaso a la jornada en Tercera que acabó en ascenso del Vetusta: crónicas, puntuaciones e imágenes

El Vetusta se proclamó ayer campeón de Tercera tras vencer de forma agónica al Colunga (2-1) y ascendió de esta forma a Segunda RFEF por la vía directa.

El encuentro acabó en fiesta en el Tartiere, con los jugadores celebrando el éxito en el césped. Fue una victoria en la que el defensa azul René Pérez fue protagonista. Primero falló en el gol del Colunga y luego logró el tanto de la victoria y del ascenso. La tensión fue palpable porque el Sporting B venció al Lenense, obligando de esta forma a hacer lo mismo al Vetusta. Al final, el ascenso fue azul.

A pesar de que necesitaba la victoria, el Colunga planteó un partido a la defensiva. Hubo una primera aproximación local de Álex Cardero, que despejó a córner en una buena intervención Junquera. Un mermado Javi Cueto quiso sorprender al adelantado portero visitante con una vaselina que se marchó fuera. Poco después, un balón perdido en la línea de fondo René Pérez se lo llevó Estébanez, que cedió en boca de gol a Pablo Martínez, que solo tuvo que empujarla, metiendo el miedo al Vetusta. Poco duró la alegría visitante, ya que en apenas dos minutos Nneshiri, en jugada personal, colocó un balón al palo largo ante el que nada pudo hacer Junquera. El gol del empate hizo que el Vetusta pusiese cerco a la portería visitante. Javi Cueto tuvo una buena oportunidad tras un gran pase de Álex Suárez y Chus Ruiz puso un buen balón a Nneshiri, que remató fuera. Tras el descanso, el partido siguió por los mismos derroteros. Javi Cueto dejó solo a Mangel, que remató fuera con todo a favor. El Colunga no se amilanó y en una jugada de Raúl Carballo cabeceó fuera Sergio Ordóñez. El Vetusta iba a por más y Viti puso otro buen balón y de nuevo Mangel, de cabeza, desperdició una clarísima oportunidad.

En los últimos minutos se abrió el partido para los dos equipos. Berto Hórreo salvó un mano a mano de Raúl Carballo y Vanderson, que salió para animar el ataque del Vetusta, tuvo una buena ocasión de cabeza. En el último minuto llegó el gol de la victoria Álex Suárez caracoleó en la frontal y dejó solo a Javi Cueto, que se la puso a placer a René Pérez para empujar un balón que vale un ascenso, llevando la locura a la grada del Tartiere y también a su equipo a Segunda RFEF un año después de bajar. El Colunga se quedó fuera del play-off.

El Caudal Deportivo logró ayer clasificarse para el play-off de ascenso a Segunda RFEF tras derrotar al Mosconia y que el resto de resultados de la jornada le fueran favorables. Los mierenses no dependían de sí mismos tras una irregular temporada, pero finalmente estarán en la batalla por ascender de categoría. Los locales, que ya llevaban descendidos a Regional Preferente desde hace varias jornadas, no han podido despedir la campaña con una victoria ante su público.

Tardó un cuarto de hora el Caudal en adelantarse. Conscientes de estar jugándose toda la campaña, los de Luis Rueda trataron de hacer los deberes, y esperar que el resto de resultados, fundamentalmente en el Carlos Tartiere, donde jugó el Vetusta ante el Colunga, le fueran propicios. Así, Kevin Castro lograba en el minuto 15 el primer tanto del partido tras una buena jugada colectiva.

El Caudal no quería sorpresas en su choque, y Robert enviaba un balón al larguero poco después del primer tanto. El segundo llegaría a los 35 minutos, obra también de Kevin Castro, en otra buena jugada en ataque de los mierenses, que combinaron el balón hasta que el punta blanquinegro la mandaba a la red. Y unos minutos más tarde, Omar marraba el tercero en una clara ocasión poco antes del descanso.

Tras el paso por vestuarios, la tónica del partido siguió siendo de dominio de los visitantes. A los cuatro minutos del segundo acto, el coreano Kang volvía a profanar la meta de los locales con otro gran gol generado a base de juego colectivo, que ayer sí funcionó en el equipo visitante.

El Mosconia apenas inquietaba la meta de Sergio, mientras que en la grada, los móviles echaban humo para ver los resultados de otros campos, fundamentalmente del partido del Vetusta ante el Colunga. Con el partido llegando a su fin, de nuevo Kang hacía el cuarto, para cerrar una tarde redonda para los mierenses. A los pocos segundos del gol, llegaba la noticia: el filial del Oviedo lograba el segundo gol (2-1) y hacía equipo de play-off al Caudal, ya que apenas quedaba tiempo para la remontada de los colungueses. Tras una temporada irregular, los de Mieres buscarán el asalto a la Segunda RFEF. Mientras, el Mosconia piensa ya en un año en Preferente.

Oviedo, Javier Areces

Justa victoria del Covadonga al Llanes, que remontó el gol de Cristofer y logró un paso de gigante para asegurar la permanencia. Cristofer adelantó a los visitantes en un error defensivo y en la segunda parte el conjunto local dio la vuelta al marcador gracias Osky, Figar y Omar. El encuentro supuso la despedida de Fermín como entrenador después de ocho años, así como la del mediocentro David González.

El Gijón Industrial remontó ayer al Tuilla en un gran partido de los gijoneses y logró salir de la zona del descenso aprovechando el resto de resultados de los equipos de la zona de abajo. Al club local le queda esperar ahora los arrastres para saber si se mantiene en la categoría. El Industrial no se amilanó pese al gol de Acerete, empató justo antes del descanso y remontó en la segunda parte con un doblete de Naya.

Lenense 0

Sporting B 1

Lenense: Dani Fernández (3); Julio Vázquez (2), Pedro Cejudo (3), Charly (3), Campillo (2), Madou (1), Junior (1), Pablín (1), Pablo Sánchez (2), Luismi (2) y Berto Arias (2).

Cambios: Sergio Díaz (1) por Pablín, min. 67. Pibe (1) por Madou, min. 67. Ryduan (1) por Junior, min. 71. Álvaro Sánchez (s. c.) por Pablo Sánchez, min. 81.

Sporting B: Javi Izquierdo (2); Trabanco (1), Somolinos (2), Aspra (2), Diego Sánchez (2), Manu Pozo (3), Lucas Suárez (2), Mecerreyes (3), Jorge Montes (2), Dani Queipo (3) y Santamaría (1).

Cambios: Enol (1) por Santamaría, min. 46. Diego Tejón (s. c.) por Manu Pozo, min. 80. Nacho Martín (s. c.) por Dani Queipo, min. 80. David Fernández (s. c.) por Jorge Montes, min. 91. Gil Zapico (s. c.) por Trabanco, min. 91.

El gol: 0-1, min. 61:_Manu Pozo.

Árbitro: González Suárez, delegación de Avilés. Amonestó, por el Lenense, a Luismi y Berto Arias;_y por el Sporting B, a Jorge Montes.

Altosdemontecerrao.com: Unos 400 espectadores.