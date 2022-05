Sosa destrona a Yates

Movistar aprovechó el mal día de Simon Yates, líder de la Vuelta a Asturias, para atacarle en la subida a El Acebo por medio de Sergio Samitier. Su ataque logró romper el grupo y llevar a su rueda a su compañero Iván Ramiro Sosa, para que el colombiano remachara de medio puerto para arriba y llegar en solitario a la meta de Cangas del Narcea. Sosa logró destronar a Yates, que cedió 11-33, y ahora manda en la general con 15 segundos sobre el italiano Lorenzo Fortunato, que también fue segundo en meta por delante de la revelación, Igor Arrieta. Hoy se disputa la última etapa de la Vuelta (Cangas del Narcea y Oviedo), con la dura subida al Violeo como plato fuerte y que se presenta como la emocionante batalla final.

Como se esperaba desde la salida de Candás, unos buscaban la escapada y otros anularlas. Así fue durante 50 kilómetros, lo que dio lugar a que la media fuera extraordinaria: 45 kilómetros por hora. Pero una vez pasado por las afueras de Cudillero se marcharon Juaristi (Euskaltel), Aular (Caja Rural), Ezquerra (Burgos BH), Ourselin (Total Energie), Repa (Kern Pharma), Fancellu (Eolo Kometa) y Ries (Arkea). Al paso por Oviñana ya tenían 1-55 de ventaja.

Pero ahí estuvo el problema para los fugados, porque Ries en la general solo tenía un retraso de 58 segundos. Eso hizo reaccionar con fuerza a los compañeros de Simon Yates para perseguir a los escapados durante toda la etapa y sin permitir que tomaran más de 2 minutos. El objetivo, mantener una distancia prudencial para poder cazarlos en la parte final. Así sucedió al primer paso por Cangas de Narcea con los fugados, salvo Ourselin, que se mantuvo en cabeza hasta el inicio del puerto del Acebo.

Ahí empezó la batalla de los grandes. El Movistar pasó a la ofensiva en el puerto. Al equipo telefónico el Acebo se le da muy bien, como lo prueban los triunfos de Carretero y Carapaz en los años anteriores. Fue Samitier el que se sacrificó arrancando y tirando a fondo. Solo le pudieron seguir Fortunato, Edet y Pedrero. Y a rueda, Iván Ramiro Sosa. El colombiano aguantó detrás de su compañero Samitier. Cuando se quedaron solos y vio que ya no le podía ayudar más, el colombiano tiró en busca de su primer triunfo de la temporada y el liderato de la Vuelta a Asturias.

Sosa era consciente de que habían cogido en un mal día al británico Yates, que ya iba muy retrasado. Cerca del alto, el italiano vencedor de etapa en el Zoncolan, Fortunato, estuvo a 50 metros de alcanzar a Sosa, pero el colombiano sacó sus reservas para cruzar la cima con 20 segundos de ventaja y a base de arriesgar llegó vencedor a la meta canguesa.

Completó así un día redondo con etapa y liderato al aventajar en 11 segundos a Fortunato, en 12 al sobresaliente Igor Arrieta, en 34 a Pedrero, Edet y Bizkarra y en 1-08 otro joven prometedor, Cristian Rodríguez.

En cuanto a los asturianos, Dani Navarro se quedó pronto en el puerto al tener motor “diésel” para subir a su ritmo. A base de pedaleo potente fue superando rivales para llegar a meta decimosegundo, a 2-07, y colocarse decimoprimero en la general. El avilesino Edu Pérez Landaluce, en una etapa dura y rodada a más de 38 kilómetros por hora, se defendió bien, cediendo 8-42.

El gijonés Iván García Cortina cumplió el expediente en un terreno que no es el suyo, perdiendo 11-29. Cortina entró en el mismo grupo del escalador de Tellego, Pelayo Sánchez, que ya va cogiendo más ritmo. Y el gijonés Mauro Rato acabó su aventura en la Vueltina porque ya no podía sufrir más después de 100 kilómetros de descolgarse y coger al grupo. Algo lógico y esperado porque llegó a la salida con el brazo en cabestrillo debido a la fractura de clavícula que sufrió recientemente en la Vuelta al Alentejo y sólo pudo salir a rodar en bici 15 días, tiempo en el que no podía agarrarse con fuerza al manillar.