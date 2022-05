El Belenos da primero en un final trepidante

El Pasek Belenos no le pudo dar más emoción al inicio de las eliminatorias por el ascenso a División de Honor, un logro nunca visto en el rugby avilesino y que esta temporada parece al alcance de su mano. Un ensayo de Tomás Domínguez, transformado por Bruno Heit, en la última jugada del partido dio a los avilesinos una ligera ventaja de cara al partido de vuelta, que se disputará en el Muro de Zaro.

Fue la guinda a un partido que no vio el mejor juego del Belenos, que se estrelló contra la rocosa defensa vizcaína y que cometió numerosos errores. El Getxo, apoyado por una fiel hinchada, fue por delante en la mayoría de los minutos. En la segunda parte se colocó con un inquietante 20-11 mientras los avilesinos estrellaban en el palo dos puntapiés de castigo.

Sin embargo, el desgaste empezó a pasar factura a los locales y el Belenos incrementó progresivamente su presión sobre el campo del Getxo, forzando golpes de castigo y alguna expulsión. En el minuto 66, tras un acoso insistente, Nacho Fuentes colocó el 20-16, aunque demasiado escorado para la transformación de Heit. El premio al Belenos llegó en la última jugada, con el tiempo cumplido, en un ensayo de Tomás Domínguez percutiendo por la derecha.

Artime: “Los cambios surtieron efecto”

El entrenador del Belenos, Pablo Artime, se felicitó por una victoria muy sudada: “Fue un partido duro, como era de esperar. Ellos salieron con mucha intensidad, con una defensa súper agresiva, y estuvieron dominándonos. Nosotros aguantamos todo el partido sin rendirnos, y los cambios en la segunda parte surtieron efecto para conseguir un poquito de ventaja para la vuelta”. En un análisis más concreto, el técnico avilesino apuntó que “estuvimos bien en el ‘line’. dominando las nuestras y poniendo en serios apuros las suyas. En la melé mejoramos con respecto a otros partidos, aunque es verdad que no fue nuestro mejor encuentro en el juego en general. Hubo otros factores: alguna pérdida de balón que no solemos tener, algún avant que no vio el árbitro, dos tiros a puerta que dieron en los palos.. De todas formas, creo que tenemos una seria oportunidad de pasar esta fase”. Para Felipe Blanco, presidente del club, “es un día para elogiar el trabajo en equipo, nos pusimos el mono de trabajo aunque no salían las cosas”.