El Marino, al límite

Vigo (Pontevedra),

Área 11

El Marino tendrá que seguir peleando para lograr la permanencia en la categoría, tras la derrota de ayer en O Vao. Chiqui, que la pasada temporada jugó cedido en el equipo luanquín, no tuvo piedad con sus ex y mantiene al Coruxo en la lucha por el play-off. Sus dos goles fueron la recompensa a la superioridad de los locales, sobre todo en el primer tiempo. El Marino reaccionó muy tarde y no pudo siquiera apretar el marcador, aunque tuvo claras ocasiones en la recta final del partido.

Manel salió con su esquema habitual, con cinco defensas, buscando el control del centro del campo, pero lejos de eso fue el Coruxo quien dominó ante un equipo que tomaba excesivas precauciones defensivas. De hecho, el primer disparo con peligro de los asturianos en la primera parte llegó en el minuto 39, con un potente lanzamiento de Julio Delgado que atrapó Alberto en dos tiempos.

El cierre defensivo del Marino le daba un buen resultado en los primeros minutos de juego, ante un Coruxo que tocaba y tocaba el balón, pero que cuando llegaba a la frontal del área no encontraba huecos. Sin embargo, tal y como se estaba desarrollando el encuentro, cualquier fallo podía pasar factura al Marino. Llegó a veinte minutos para el descanso, cuando Chiqui culminó una buena jugada por banda izquierda. No fue la única jugada de peligro, ya que Youssef, por dos veces, dispuso de claras oportunidades, estrellando una en la cruceta.

El Marino no modificó su forma de juego a pesar de ir por debajo en el marcador. Solo el lanzamiento de Julio Delgado despertó al guardameta vigués de su letargo. Manel quiso refrescar el juego ofensivo del Marino con la entrada de Steven por Omar Álvarez, pero lo que llegó fue el segundo tanto del Coruxo, en una brillante jugada de Chiqui, que se hizo un autopase para batir a Buru en el segundo palo. Un duro golpe para un Marino que, a pesar de todo, seguía insistiendo para marcar un tanto que lo metiera de nuevo en el partido.

Con el paso de los minutos, y el marcador a favor, el Coruxo ya no presionó tanto, con lo que el Marino pudo dar un paso al frente para buscar el gol. El cuadro asturiano tenía más posesión del balón, pero no conseguía llegar con peligro a la meta defendida por Alberto. El partido estaba en un momento en el que podía pasar de todo, ya que el Marino dejaba más huecos en defensa al prodigarse más en ataque, pudiendo Garci y Antón ampliar la ventaja.

A fuerza de insistir, el Marino mereció al menos el 2-1, sobre todo en una triple oportunidad salvada por el portero y los defensas bajo el larguero. También Julio Delgado pudo marcar, pero su disparo se perdió por poco.