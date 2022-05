Sosa, ganador de la Vuelta a Asturias: “Esperemos que esta victoria me dé suerte para el Giro”

Iván Ramiro Sosa (Movistar) estaba exultante al término de la etapa con final en Oviedo, que le confirmó como ganador de la clasificación general de la Vuelta a Asturias: “Fue una etapa dura, con un final muy duro, pero lo llevamos muy bien con el equipo para lograr la victoria”. Un triunfo que le da confianza de cara al Giro de Italia, su principal objetivo: “Esperemos que esto me de suerte para el Giro”. Simon Yates, el ganador de la etapa, que repitió victoria tras la lograda en Pola de Lena el primer día, reconoció que se había quitado el mal sabor de boca tras la subida a El Acebo en la segunda jornada: “Me siento feliz por volver a ganar en Asturias tras el mal día que tuve en El Acebo”.

Dani Navarro, el mejor asturiano, se fue con un sabor agridulce: “Me hubiera gustado estar un poco más adelante pero me caí, aún así me he encontrado bien en esta Vuelta a Asturias”.