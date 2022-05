La fiesta mereció la pena: el Telecable, satisfecho con la Copa de Europa

“Mereció la pena”. Esta es la reflexión que 24 horas después de la final de la Copa de Europa hacen desde el Telecable Gijón, equipo organizador de la final four que vio como el Palau i Plegamans frustraba su intento de lograr el sexto título continental en el Palacio de los Deportes gijonés. José Luis Souto, presidente de la entidad, Fernando Sierra, técnico del equipo, Sara Lolo, capitana, coinciden en ello y en dar las gracias a la afición por su apoyo.

Souto es el que abre el fuego. “Claro que mereció la pena todo el esfuerzo realizado. Fue un evento al que acudió mucha gente, que era uno de los objetivos. Independientemente de lo deportivo, que ahí sabes que puedes ganar o perder, queríamos mostrar a Gijón lo que es hockey patines y el público respondió. No sé cuántas personas irían a la final. Se habla de alrededor de 3.500, se tuvo que abrir la grada de arriba cuando empezó a llegar la gente que venía de El Molinón”, destaca con orgullo.

El presidente asegura que “los representantes de las federaciones tanto de la española como de la europea quedaron muy contentos e incluso impresionados. Nosotros también lo estamos porque algo así era lo que queríamos”. Souto se queda “con la respuesta de la gente. Esperemos que no decaiga y que el Ayuntamiento apueste por seguir ofreciendo este tipo de espectáculos, no solo de hockey sino de otros deportes. Moviéndolo se logran buenos resultados. Estamos muy contentos con cómo se portó la prensa y sobre todo con el trabajo del personal del Patronato Deportivo Municipal, que se volcó. Fueron todos muy profesionales”.

Por su parte, Fernando Sierra reconoce que “estamos todavía dolidos” por la derrota en la final, “sobre todo por los que tanto trabajaron para que esto saliera bien, que hubiera mucha gente y que fuera un ambiente de fiesta, pero a la vez de respeto a los rivales”.

A pesar de la derrota, Sierra considera que “hay muchas cosas positivas. Se ha dado mucha visibilidad a un deporte minoritario como es el hockey patines, además de un equipo femenino, y se batió el récord de público. Todo eso es un empujón para las jugadoras y para el club en general. Deportivamente me quedo con la capacidad de lucha de mis jugadoras. Nunca se dejaron llevar, lucharon hasta el final un partido que se nos hizo incómodo y en el que encajamos goles en momentos psicológicamente difíciles, pero el equipo nunca bajó los brazos. De hecho, tuvimos opciones de forzar la prórroga”. Sin apenas tiempo para nada, el equipo tiene que afrontar la fase final de la Copa de la Reina, en la que debuta el viernes ante el Voltregá. “El calendario es difícil de entender, hay que hablar para racionalizarlo y que cosas así no se repitan, no puede ser que cuatro días después de una final europea se juegue la Copa de la Reina”, señala el técnico, quien advierte que “si la Copa de Europa no pudo ser, que lo sea la de la Reina”.

Mientras, Sara Lolo tiene palabras de agradecimiento para los miles de aficionados que se dieron cita en el Palacio de los Deportes: “Nos apoyaron hasta el final y para el equipo este respaldo es muy importante”. Sara reconoce que la final “no fue nuestro mejor día, nunca estuvimos cómodas con nuestro juego, pero creo que en la primera parte merecimos algún gol y al final nos faltó un poco más de frescura”.

A pesar de ir con el marcador en contra, Sara asegura que “todas creíamos que se podía remontar porque tras el 2-1 quedaba todavía mucho tiempo”. No pudo ser, pero la capitana lo tiene claro: “Nos pondremos a trabajar para la Copa de la Reina”.