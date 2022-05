El Getxo Rugby ha cuestionado ante la federación española el estatus de jugadores de formación de cuatro componentes del Pasek Belenos: Nacho Fuentes, Julián González, Tsone Tchumburidze y Martiniano Cian, por lo que pide al organismo federativo que compruebe si el club avilesino incurrió en alineación indebida en el encuentro de ida de las semifinales por el ascenso a División de Honor. El choque concluyó con victoria avilesina en la última jugada (20-23). En caso de que se confirmase la irregularidad, la reglamentación prevé que se dé la eliminatoria por ganada al conjunto no infractor.

El presidente del Belenos, Felipe Blanco, "disgustado" con el Getxo "por su falta de fair play", lamenta que se haya producido la denuncia, "que nos pone en boca de todos por algo que no debiera", pero asegura estar tranquilo. "Antes de traer a esos jugadores se consultó expresamente con la federación española si podían ser considerados de formación. Tenemos los correos que lo confirman. De no ser así, no los hubiéramos traído", apunta Blanco, que matiza que si hay algún problema se debería a un fallo de la federación. Ahora mismo la reputación de la española de rugby está por los suelos tras ser excluida la selección española del Mundial, para el que se había clasificado, por la irregularidad en la nacionalización del jugador Gavin van den Berg.