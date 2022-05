Un ascenso de fabricación casera

Para Miguel Barri, presidente del Club Voleibol Oviedo, el ascenso del equipo femenino a Superliga 2 fue la culminación de un trabajo que él, junto a otras personas, había iniciado hace años como entrenador de varias jugadoras en el colegio San Ignacio. En la fase de ascenso celebrada en Pizarra (Málaga), Barri no estuvo en la grada con traje y corbata, sino en la cancha como ayudante de María Corral, referente del voleibol en el San Ignacio, en el Oviedo y en Asturias.

Miguel Barri ha pasado por todos los escalones del voleibol. Empezó como jugador y estuvo en el equipo del Oviedo que se quedó a un set de alcanzar la máxima categoría. Después pasó al banquillo, que desde hace diez años compagina con la presidencia del club, aunque de aquella manera: “No me puedo comprometer a cumplir con todas las labores que se le suponen a un presidente. Me ocupo básicamente de la labor administrativa y apoyo a determinados equipos”, explica, aunque no oculta su preferencia por el femenino que acaba de llegar a la segunda categoría del voleibol español: “Me unen a él muchos años trabajando con ellas. Y, además, en el equipo tengo a una sobrina”.

Barri, profesor de inglés en el San Ignacio, asegura que “ante todo soy jugador” en cuanto a su relación con el voleibol y con el club que ahora preside: “Soy el único que sigue desde 1998. Ya con 14 o 15 años entrenaba con los mayores”. Con esa experiencia se permite aventurar que la progresión del equipo femenino seguirá: “Estas niñas demuestran que aprenden día a día. Cada vez que se presenta un reto suben su nivel de juego, como ahora en Málaga”.

“El partido de semifinales fue memorable”, apunta Barri en referencia a la victoria frente al Cisneros que aseguraba al Voleibol Oviedo una plaza en la Superliga Femenina 2. “Ellas tienen jugadoras con mucha experiencia, con campeonas de Europa y olímpicas. Nuestra media de edad es de 18 años, pero supimos mantenerlas a raya y subir el nivel cuando hizo falta”.

Momento especial

Miguel Barri reconoce que para él fue un momento especial: “Me emocioné porque vi cómo mi sobrina alcanzaba su sueño. Y porque he sido profesor y entrenador de parte de esta generación de jugadoras”. Logrado el objetivo, ya mira de reojo a la próxima temporada: “Para competir en esta categoría tenemos que seguir subiendo el nivel. Habrá que reforzar el equipo, no nos bastará solo con la cantera porque tuvimos una plantilla un poco corta por alguna baja por estudios”.

Por lo económico no parece muy preocupado: “El coste de la Superliga 2 no es mucho más elevado que en Primera. El club puede hacer frente a ello, pero cualquier tipo de ayuda, pública o privada, será bienvenida”. De momento, para confirmar la salida en la nueva categoría, antes del mes de julio el Oviedo deberá ingresar en la Federación Española cuatro mil euros por la inscripción y otros cuatro mil de aval.

Mirando más a largo plazo, Barri no se pone límites y espera que este equipo alcance lo que se le negó al masculino en el que participó: “Esta generación ha demostrado que tiene unas habilidades tremendas a nivel deportivo y mental. Ahora mismo es un sueño llevar a este equipo a la Superliga, pero manteniendo la base y con algún refuerzo todo es posible”.