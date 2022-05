Aliquam erat volutpat. Donec vel tortor arcu. Etiam vel orci erat. Morbi mollis neque dignissim metus ultricies sit amet molestie sem sodales.

Vestibulum elementum mauris eget neque mollis hendrerit. Duis sed lectus eu tortor placerat mattis. Mauris felis justo, condimentum fringilla luctus vitae, ultricies non dolor. Quisque quis molestie massa. Integer eget est quis sem accumsan malesuada. Sed iaculis rhoncus ullamcorper. Cras a sagittis arcu. Praesent mattis diam at tortor pulvinar mollis. Nam at elementum orci. Fusce ipsum enim, luctus fringilla placerat nec, tristique ac risus. Fusce a porta elit. Sed tellus erat, mollis id lobortis vitae, aliquam a urna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc lobortis leo et mauris vulpu

Gran balance el que obtuvo la representación asturiana en el Campeonato de España de Nihon Taijitsu, celebrado en la localidad valenciana de Catarroja. El equipo asturiano lo formaron Yaiza Álvarez Montes y Carlos González Cuervo, que en kata parejas se enfrentaron a nueve dúos. Pasaron a semifinales y obtuvieron la medalla de bronce. A continuación participaron en randori (combate preparado de demostración técnica), midiéndose a ocho equipos. En este caso alcanzaron la final y se volvieron con la medalla de plata. Asturias también estuvo representada por José Manuel Navarro, sensei de los deportistas y director del departamento de Nihon Taijitsu de la Federación Asturiana de Kárate y disciplinas asociadas.