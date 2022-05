Aliquam erat volutpat. Donec vel tortor arcu. Etiam vel orci erat. Morbi mollis neque dignissim metus ultricies sit amet molestie sem sodales.

Tres medallas de oro, cuatro de plata y dos diplomas fue el botín que consiguió el Club Principado en la Copa del Rey y de la Reina de armas olímpicas y pistola libre. Martín Castro Masaveu se colgó la medalla de plata de pistola libre en senior, y en esta misma modalidad cayeron oro y plata de José Antonio González Monteavaro y Óscar Moro en veteranos. Por su parte, José Rubiera se proclamó campeón en veterano máster tanto en pistola libre como en pistola de velocidad, esta última modalidad olímpica. Joaquín Meana se llevó la plata en ambas especialidades. En cuanto a los diplomas, Alejandro Arévalo fue quinto en senior pistola de velocidad y Mónica Susana Fernández cuarta en pistola libre.