Gran victoria del Marino para luchar por la permanencia

Marino: Buru (3); Borja Álvarez (2), Morilla (3), Guaya (3), Dailos (3), Julio Delgado (2); Nacho Matador (3), Lora (3); Nino (2), Steven (3) y Diego Díaz (2).

Cambios: Luis Morán (2) por Nino, min. 68. Omar Álvarez (2) por Diego Díaz, min. 76. Adolfo (s. c.) por Borja Álvarez, min. 84. César Suárez (s. c.) por Nacho Matador, min. 84. Sergio Ríos (s. c.) por Steven, min. 84.

Unión Adarve: Guille Pérez (2); Ramos (2), Salama (2), Miñambres (2); Mayorga (2); Gallardo (1), Llamas (1), Calleja (2); Albur (1), Álvaro Portero (1) y Montejo (2).

Cambios: Nouaman (2) por Albur, min. 54. Channarong (1) por Llamas, min. 63. Maganto (s. c.) por Mayorga, min. 81. Cidoncha (s. c.) por Calleja, min. 81.

Goles: 1-0, min. 53: Steven. 2-0, min. 78: Omar Álvarez.

Árbitro: Muñiz Muñoz (Comité Aragonés). Amarillas a los locales Morilla y Sergio Ríos, y a los visitantes Nouaman y Calleja.

Miramar: 1.500 espectadores.