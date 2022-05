Un golazo para ver y creer

Omar Álvarez Burgos (Oviedo, 29-8-90) llegó al Marino casi con el cierre del mercado de fichajes, como un jugador destinado a marcar la diferencia. Pero después de 33 jornadas no ha completado ningún partido los 90 minutos y solo en el último mes ha empezado a contar más para el entrenador, Manel Menéndez. El domingo, en un partido clave para la permanencia frente al Unión Adarve, el técnico dio entrada a Omar con 1-0 en el minuto 77. Solo uno después convirtió su primer contacto con el balón en un golazo, aprovechando un mal despeje del guardameta madrileño.

“No es por presumir, pero no era la primera vez que marcaba un gol de ese tipo”, señala Omar Álvarez un día después de la importante victoria del Marino, feliz por la trascendencia del gol en la lucha por la permanencia. “Con el 1-0 corríamos el riesgo de que empatasen en cualquier momento. Mi gol nos dio tranquilidad, temple para tener más el balón porque nos podíamos permitir el lujo de fallar algún pase”.

Tras el partido del domingo, Omar pasó factura a algunos compañeros que no confiaban en su capacidad goleadora: “En los entrenamientos, cuando intento algo así y no me sale bien, algunos se reían de mí. Es un tipo de golpeo que me gusta, para sorprender al portero, aunque no sea por un mal despeje como el del domingo”.

Omar tiene muy fresca la imagen de la jugada: “En cuanto me llega el balón lo controlo bien, gracias en parte a que el césped de Miramar está muy mejorado. Como veía al portero corriendo hacia la portería intento golpear lo más alto posible y el balón hace una curva perfecta. El portero se estira muy bien y está a punto de sacarlo, pero al final no llegó”.

Los tres puntos frente al Unión Adarve eran obligados para que el Marino llegase a la última jornada con opciones de permanencia en Segunda RFEF. Omar admite que será difícil porque toca visitar el campo del tercer clasificado, el Navalcarnero, pero lanza un mensaje optimista: “En el Marino sabemos lo que cuesta llegar a la última jornada dependiendo de nosotros. Sabía que el equipo iba a responder porque no le perdimos la cara a ningún partido. Empatamos en el campo del líder, el Pontevedra, y ganamos al segundo, el Adarve”.

Eso sí, Omar y sus compañeros tienen claro que solo vale la victoria: “Llevamos veinte finales y una segunda vuelta con un montón de puntos, pero sabemos que el domingo es ganar o descender. El empate no nos vale porque si gana uno de los tres que tenemos detrás, nos supera. Pero también creo que si ganamos podemos librar la promoción porque espero que la Gimnástica Segoviana pierda en Coruxo”.

Pese a lo que está en juego, Omar se permite bromear con sus compañeros: “Ya les dije que no se preocupen, que les voy a dar la salvación”. El mediapunta destaca el ambiente en el vestuario: “Para mí es una temporada atípica. Aunque no jugué mucho, los compañeros me involucraron en el grupo y al final el entrenador está confiando más en mí. Los 22 tuvimos la oportunidad demostrar que podemos jugar cuando nos llegó la oportunidad”.

Asegura que la suplencia no afectó a su relación con Manel: “Nunca fui individualista, sino un jugador de equipo. Este año me ha servido para mejorar porque nunca había tenido este rol. Pero seguí trabajando porque en el fútbol siempre hay alguien que se queda fuera. Somos una piña y por eso el Marino ha llegado con opciones a la última jornada”.