Con Cañedo, a la tercera fue la vencida para el Avilés

El Real Avilés necesitó 33 jornadas y tres entrenadores para asegurar el objetivo mínimo de su debut en la Segunda RFEF: la permanencia. Lo consiguió gracias a un arreón final, desde la llegada de Emilio Cañedo al banquillo del Suárez Puerta, y con la sensación de que al equipo le ha faltado Liga para meterse en el play-off de ascenso a Primera RFEF. En todo caso, una temporada positiva para jugadores como el centrocampista Javi Pérez, el único que ha participado en todos los partidos.

“Cañedo ha dado con la tecla”, valora Javi Pérez, sin concretar en qué ha consistido la mejoría del Avilés desde la llegada del técnico. “Ha sido un cambio de aires, todo nuevo, y él desde el primer momento tuvo claro que había mimbres para lograr la salvación. Con Astu también el equipo estaba bien, pero quizá nos faltó un poco de suerte”, añadió el jugador andaluz, que llegó esta temporada al Avilés tras nueve años en la cantera del Cádiz.

Los números –en el gráfico adjunto– hablan por sí solos. Cañedo ha conseguido en seis partidos los mismos puntos (13), que Jorge González, Astu, en las trece jornadas que compatibilizó su cargo como director deportivo con el banquillo. Chiqui de Paz, que dirigió al Avilés en las primeras catorce jornadas, sumó 20 puntos. La mejoría con Cañedo se aprecia en todos los registros. Por ejemplo, en los goles a favor (2,16 por partido, por los 1,14 de De Paz y 1 de Astu) y en contra (1,16 por partido, por los 0,92 de Chiqui y 1 de Astu).

La racha del Avilés en las últimas jornadas alienta la sensación de que podría haber optado a la clasificación para el play-off de ascenso con alguna jornada más de competición. De hecho, el equipo está a tres puntos del quinto puesto, el último con premio, pero no tiene opciones de desbancar al Coruxo porque tiene perdido el goal-average particular: tras el empate a cero en Vigo con Chiqui de Paz, el equipo gallego se impuso por 2-3 en el Suárez Puerta. Por tanto, el único aliciente del partido de la última jornada, frente al Arenteiro, es ofrecer una victoria a su afición y escalar algún puesto en la clasificación.

Esa es la intención también de los jugadores avilesinos, como explica Francisco Javier Pérez Roales (Conil de la Frontera, Cádiz, 27-6-98), que se muestra ambicioso: “Nos quedamos con la miel en los labios porque se nos escaparon algunos puntos en los últimos minutos que nos podían haber dado el play-off”. Y si en el aspecto colectivo tiene un sabor agridulce, Javi Pérez sí está totalmente satisfecho de su rendimiento en el Avilés: “Estoy contentísimo porque era mi primer año lejos de mi tierra, después de nueve temporadas en la cantera del Cádiz, y tenía algunas dudas”.

“Quería cambiar, dar un giro a mi vida futbolística, y he acertado plenamente”, añade Pérez, que ha jugado los 33 partidos, 16 de ellos completos, algo a lo que él no le da demasiada importancia “Cuando te cuidas y no tienes lesiones, siempre puedes estar disponible. Y, por suerte, todos los entrenadores han contado conmigo”. Su contrato acaba el 30 de junio, pero lo tiene claro: “Mi intención es seguir con el proyecto del Avilés, que el año que viene será más ambicioso”.