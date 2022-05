“Quiero crecer profesionalmente, tengo ofertas, pero primero escucharé al Langreo”

Vive su primera semana de “cierta tranquilidad” tras meses de tensión. Dani López (Oviedo, 7-10-1983) reivindica el valor de la permanencia del Unión Popular de Langreo en Segunda RFEF, conseguida matemáticamente a falta de una jornada. El director deportivo azulgrana culmina su tercera temporada en el cargo con el futuro en el aire. “Lo primero es hablar con el club”, subraya quien combina las labores de despacho en Ganzábal con su empleo en una popular multinacional de muebles sueca. El pasado verano ya sonó para Unionistas.

–¿Qué balance hace de la temporada?

–El objetivo está cumplido. El Langreo está donde mínimamente se merece. Ha sido un año duro, nunca me había tocado cambiar de entrenador. Había que hacerlo por la dinámica de resultados. Quedaban seis partidos y otro entrenador podía darle un cambio de aire, pero era la plantilla la que tenía que dar el paso. Lo dio.

–¿Ha sido el año más difícil?

–Todos son complicados. El primer año fue de remontada, el segundo más tranquilo porque se estuvo peleando incluso por meternos en Primera RFEF y este año era una incógnita, porque no sabíamos el nivel del grupo.

–Se sufrió.

–Es una categoría muy igualada. Si en esa racha de siete partidos que estuvimos sin ganar se hubieran logrado un par de victorias, estaríamos hablando de estar peleando el play-off. Le doy especial valor a este año porque era el que contábamos con menor presupuesto y se logró igualmente el objetivo. El Langreo va a iniciar su quinta campaña consecutiva entre Segunda B y Segunda RFEF. Eso pocas veces se ha logrado y significa que algo estamos haciendo bien.

–¿Y ahora?

–El equipo tiene que ir a ganar sí o sí esta última jornada para intentar terminar lo más arriba posible. Después no sé lo que va a pasar. Tengo que hablar con el presidente y valorar las cosas. De momento, esperar.

–¿Le gustaría seguir?

–Primero quiero escuchar al Langreo y después valorar qué opciones hay para el futuro. Quiero crecer profesionalmente y si puedo hacerlo dentro del Langreo, mejor. No es fácil conseguirlo conociendo las limitaciones actuales en el fútbol asturiano. Al margen de Oviedo y Sporting, el salto con los demás equipos es enorme en cuanto a presupuesto e infraestructuras, por eso hay que dar valor a lo que está consiguiendo el Langreo.

–¿Seguirá Róber Robles?

–Algo he hablado con él ya. Él me agradeció la oportunidad, y yo le dije que estaba seguro de que lo iba a sacar. No sólo por él. Cuando llegó tuve una charla con la plantilla y confiaba mucho en este equipo. Porque en estas situaciones tiene que dar un golpe sobre la mesa el equipo. Róber trabajó mucho y bien. Si yo continúo y él quiere seguir, no habrá problema, es más que merecido.

–¿Ha recibido alguna oferta?

–Me están llegando ofertas vinculadas al fútbol, pero para trabajar de otra manera (no en dirección deportiva).

–¿De qué se siente más orgulloso de estos tres años en Ganzábal?

–Hemos continuado el gran trabajo que hizo Michu. Él sentó unas bases muy buenas. Se ha conseguido estabilizar al Langreo en la categoría y además dejar dinero en el club en forma de traspasos, algo muy difícil en esta categoría. Esta temporada ha sido la primera en la que también me he metido en el trabajo de cantera. Se asumieron gastos para fortalecer al filial tras subir a Tercera RFEF, una experiencia que ha ayudado mucho a los chavales a crecer aunque quizá nuestro sitio sea Regional Preferente. Hemos subido categoría también en juveniles y alevines. Al trabajo de cantera hay que darle mucho tiempo y hacerlo despacio, pero estamos en una buena línea.

–Combina fútbol y trabajo ¿Cómo es su día a día?

–Me levanto a las cuatro de la mañana y trabajo de 5 a 10. A las dos de la tarde empieza el jaleo. Primero voy a buscar al cole a los críos (tiene un niño y una niña) y a las cuatro de la tarde ya estoy en Langreo. Intento ver siempre el entrenamiento del primer equipo, luego atender a la escuela y el resto es ya cuestiones de despacho.