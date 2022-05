“La cabeza me pide parar; lo haré a lo grande”

Ricardo Díez, Richi, (Benavides de Órbigo, León, 19 de mayo de 1998), lateral del Unión Financiera Oviedo, jugará hoy su último partido de Liga regular ante el Santoña (Vallobín, 19 horas). El equipo vencedor se hará con el liderato. De esta forma, y a la espera de la disputa de la fase de ascenso a División de Honor Plata, el lateral leonés lo deja tras pasar por equipos como el Ademar, Toscaf Avilesina, María Balaio Colegio 7 Fontes y Gijón Jovellanos. Hace cuatro temporadas fichó por el Unión Financiera Oviedo, donde ha jugado107 partidos y marcado 160 goles.

–¿Por qué lo deja?

–Porque fundamentalmente llevo ocho años compaginando el trabajo y los entrenamientos, al margen de que llevo equipos de la base. Y, además, los fines de semana partidos y viajes. Es un alto nivel de exigencia. La cabeza me pide parar y priorizar otras cosas. Me he puesto una fecha de caducidad y creo que la voy a cumplir por la puerta grande.

–¿Qué recuerdos le vienen a la mente al hablar de balonmano?

–Pues son los recuerdos de toda mi vida. Toda mi vida ha estado ligada al balonmano, llevo 24 años jugando. La mayoría de mis amigos se mueven en torno al balonmano. He sido educado en un entorno de deporte, competición, constancia, trabajo en equipo, compañerismo, estar a las duras y a las maduras… Espero que el balonmano siga siendo uno de mis pilares durante el resto de mi vida.

–¿Qué significa para usted este club? ¿Qué recuerda de sus inicios en Vallobín?

–Es mi segunda casa. Es el club donde más años he estado después de León. Desde el primer día se apostó por mí y se me valoró muchísimo. Me he hecho un hueco en esta familia. De los primeros partidos tengo recuerdos imborrables, de cómo me recibió la gente y el vestuario. Mi conexión con este club no acaba aquí. En Oviedo he vivido una segunda juventud.

–¿Ha recibido muchos mensajes?

–Pues sí. Es una decisión que ya tenía tomada desde comienzos de temporada. Mucha gente me pregunta que por qué me retiro, que se me ve bien, que soy muy joven… Lo dejo más por desgaste mental que por otra cosa.

–¿Qué supone para el equipo el partido de hoy ante el Santoña?

–Es un partido que nos va a situar en el nivel que tenemos ahora mismo. Es verdad que faltan dos semanas para la fase de ascenso, pero nos viene bien un partido de este nivel. Vamos a darlo todo porque tanto Santoña como nosotros queremos la primera plaza. El equipo está en un estado de forma óptima, con el mejor nivel de entrenamiento que recuerdo en los últimos cuatro años y con mucha unión.

–¿Cómo se afronta la fase de ascenso?

–Es un objetivo que el club tiene desde el principio. Lo hemos logrado con unos cuantos partidos de antelación. La plantilla está muy focalizada en los tres días que dura, aunque todavía no sabemos qué equipos nos van a tocar. Pero estamos muy mentalizados de que el éxito o no éxito pasará por lo que nosotros hagamos

–¿Qué supondría retirarse con un ascenso?

–Subir con el Oviedo sería un broche de oro a mi carrera. Ascendí hace años a División de Honor Plata con la Universidad de León. Es algo muy bonito a la par que difícil. Sería dejarlo con un grato recuerdo que no olvidaría nunca. Pero nada de lo que pase empañará lo que ha sido mi carrera.