El homenaje a Oliva, el primero de más reconocimientos

“Queremos que el homenaje a Antonio Oliva sirva también para dinamizar el balonmano asturiano”. Así se expresan los organizadores de este reconocimiento al técnico gijonés, que tendrá lugar el próximo día 20 en el lagar El Trole.

La comisión organizadora ha hecho público un comunicado en el que asegura que “el homenaje surge de forma natural de gente de todos los estamentos fundamentalmente entrenadores”, que en sus conversaciones se muestran “muy preocupados por la deriva de este deporte en los últimos tiempos en Asturias. Pasan los años y nos olvidamos de las personas que han representados nuestros valores y ahora nadie se acuerda de ellos de forma que las jóvenes generaciones no conocen su historia y no saben que no hace muchos años extraordinarios balonmanistas llegaron a las más altas cotas deportivas que pusieron el nombre de Asturias en el panorama nacional e internacional”. Anuncian que el de Oliva será el primero de los homenajes, pero “en el próximo futuro habrá más reconocimientos. La historia nunca se debe olvidar y tampoco a sus protagonistas, ya que sin ellos no estaríamos aquí”. Un homenaje que “no será solo para Antonio Oliva, sino para todo el balonmano asturiano”.