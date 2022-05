La salvación le llegó al Marino de Luanco en e último minuto del tiempo de descuento del último partido de la temporada. El tanto del luanquín Luis Morán en el minuto 95, el primero que marca esta temporada, sirvió al equipo entrenado por Manel para ganar 1-2 al Navalcarnero y evitar así el play-off de descenso a Tercera RFEF. El Marino seguirá siendo equipo de Segunda RFEF una temporada más tras un partido de infarto. El play-off de descenso lo jugará la Gimnástica Segoviana, que perdió 4-1 en el campo del Coruxo, mientras que descienden Móstoles, Salamanca UDS, Arosa y los asturianos Llanera y Ceares, que llegaban a esta jornada sin opciones de mantenerse.

Las cosas no empezaron bien para el Marino, que, tras una primera mitad en la que el marcador no se movió, recibió un gol en los primeros compases de la segunda: Álex Gil adelantó a los madrileños en el minuto 50 de juego. El veterano Nacho Matador fue el encargado de transformar el penalti del que dispuso el Marino en el minuto 72 y que le dio el empate a 1. Un resultado que seguía sin servir a los de Luanco, puesto que no les sacaba de la plaza de play-off de descenso.

Tuvo fue el Marino para seguir intentándolo hasta el final y el protagonista tuvo que ser uno de la casa, de Luanco, Luis Morán, que desató la locura entre los aficionados asturianos que se desplazaron al campo madrileño para empujar a su equipo y que siga una temporada más e Segunda RFEF. Un objetivo complicado que se materializó en el último instante,