Fernando Villabella, tras la clasificación del Oviedo Baloncesto para el play-off de ascenso a la ACB: "Si subimos habrá que dejarse las uñas y la piel por hacerlo realidad"

Fernando Villabella, presidente del Unicaja Banco Oviedo, disfrutó ayer de un día de playa, helado incluido, en San Juan de Nieva (Avilés) para celebrar una nueva clasificación de su equipo para el play-off de ascenso a la ACB. Un breve respiro para coger fuerzas de cara a todo lo que le queda por hacer. Y es que, además de la lucha por el ascenso que librarán los jugadores en la cancha, a la directiva del OCB le toca otra aún más cruenta si cabe fuera de ella para lograr recursos y poder hacer un equipo competitivo la próxima temporada.

–¿Qué valoración hace de esta séptima clasificación para el play-off de ascenso?

–Estamos jugando en un lugar que no nos corresponde, no es nuestra liga, y las cosas extraordinarias lo son porque no se pueden repetir todos los años. Esto es como la película “Eyes Wide Shut”, de Stanley Kubrick, en la que Tom Cruise queda con un amigo que es pianista, se van de copas y el pianista le dice que va a ir a tocar a una fiesta de gente importante, tanto que para entrar hay que dar una contraseña. Al final, el pianista no va a la fiesta y como Cruise sabe la contraseña se planta allí y a lo largo de la noche el resto de invitados descubren que él no es de la pandilla, le rodean todos y le preguntan la segunda contraseña si no quiere aparecer muerto. Nosotros somos como Tom Cruise, estamos en un sitio que no nos corresponde, sobre todo por el presupuesto de estas dos últimas temporadas, en las que al principio pensábamos en qué equipos eran peores para no bajar.

–Dice que el play-off es algo extraordinario y que lo extraordinario no se repite, pero llevan siete play-off en las nueve temporadas que llevan en la LEB Oro.

–Es cierto, ahí se rompe mi teoría. Pero la realidad de estas dos últimas temporadas también es otra y lo normal es que si seguimos en este nivel presupuestario terminemos más cerca de bajar a la LEB Plata que de otra cosa. Palma hace tres temporadas jugó la final por el ascenso con Bilbao y acaba de bajar, Huesca jugó la final contra Melilla y le ha pasado lo mismo. Uno no se puede encomendar siempre a los milagros porque cuando dejen de suceder bajaremos y la LEB Plata es una categoría muy jorobada. Es muy complicado y muy arriesgado lo que estamos haciendo.

–¿Qué tiene que cambiar para que esto no sea un milagro?

–Pues supongo que lo primero es que los directivos seamos mejores para captar más recursos, luego necesitamos un pabellón más grande y más calor y cariño por parte del Principado.

–¿Les anima que haya un proyecto para reformar el Palacio de los Deportes?

–Parece que la adecuación del Palacio de los Deportes va a buen ritmo, la sensación es que se licitará a final de año y eso son buenas noticias. Esperamos que la obra se haga pronto y nosotros podamos empezar a hacer una política de crecimiento en el club.

–¿Y si suben este año?

–Habrá que dejarse los dientes, las uñas y los pelos en el intento de hacerlo realidad.

–¿A quién prefiere enfrentarse en el play-off?

–Por divertirme y pasar un buen rato, prefiero La Coruña porque es una ciudad con la que tengo una vinculación especial y que adoro. En cuanto a baloncesto, estamos hablando de que todas las opciones son rivales muy difíciles.

–¿Y no le apetece reeditar el clásico enfrentamiento de play-off contra Palencia?

–No. La verdad es que lo que pienso es que no estamos en el sitio que nos corresponde y que, sea el que sea el rival, lo que tenemos que hacer es disfrutarlo, pasarlo bien y que sea una fiesta. Si es Palencia, tendremos envidia de su magnífico pabellón y de todos los aficionados que van a verlos.

–¿Le da la sensación de que la baja de Alonso Meana es un buen resumen de una temporada en la que ha pasado de todo, con lesiones, las salidas de Harald Frey y Alberto Martín, el covid...?

–Tengo la sensación de que todo nos pasa a nosotros, aunque supongo que no es así y que a otros también les pasan cosas. Pero lo más importante en este caso es Alonso Meana, que se recupere rápido y que pronto lo podamos tener con nosotros.

–Dice que el play-off es un regalo, pero el objetivo es competir y se plantean fichar para luchar por el ascenso, ¿no?

–Lo primero que tiene que pasar para eso es que la comisión médica de la Federación Española se reúna y nos conceda el permiso, luego que encontremos una pieza que le encaje al entrenador y tercero que esa pieza quiera venir a jugar un play-off. Esperemos que se dé todo y podamos hacerlo.

–¿Qué condicionantes tiene ese posible fichaje?

–Tiene que ser alguien que esté jugando en España o que haya jugado en España y esté sin equipo.

–¿Cambiará el objetivo de la próxima temporada? ¿Se dibuja un horizonte diferente?

–Si conseguimos tener el mismo presupuesto que este año será un éxito.

–¿Eso significa volver a luchar por la permanencia?

–Ahora mismo sí. Eso es lo que tenemos que intentar ahora. Tal y como están las cosas, el éxito es tener el mismo presupuesto y volver a pelear por sobrevivir un año más.

–Parece evidente que están encantados con Natxo Lezkano. ¿Hay opciones de que renueve?

–Tuvimos ya conversaciones con Natxo hace unas semanas y con su agente hace unos meses. El mensaje que nos mandan es que están muy a gusto y que quieren seguir pero con un proyecto para subir. Tenemos que trabajar para ello, pero eso no casa con lo que he dicho antes. Nosotros, desde luego, le mandaremos una oferta, el trabajo que ha hecho es maravilloso y la adaptación al club y a la ciudad es buenísima. Sabemos que él se quiere quedar, pero le gustaría tener un proyecto ganador y no uno con el que te puedes ir a LEB Plata. En cualquier caso, le haremos una oferta y rezaremos. De la misma manera que se produjo el milagro del play-off, soñaremos con un equipo competitivo y con que Natxo siga.

–Hansel Atencia y Meana tienen contrato. ¿Han avanzado en alguna otra renovación?

–Tuvimos una conversación con Oliver Arteaga y nos emplazamos para final de temporada. Además, lo primero es saber quién es el entrenador. A mí, en lo personal, me gustaría que Oli siguiera.

Los jugadores del Unicaja Banco Oviedo están de celebración después de lograr la clasificación para el play-off de ascenso a la ACB. Los jugadores brindaron con una copa de vino por que el equipo de fútbol de la ciudad, el Real Oviedo, siga sus pasos y también se meta en el play-off de ascenso a la máxima categoría, en su caso Primera División. En la imagen, por la izquierda, Marc Martí, Hansel Atencia y Raúl Lobaco celebran el play-off en el restaurante La Carta de Cimadevilla, en Oviedo.