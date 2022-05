El Grupo inicia el agasajo a Oliva: “Me facilitaron mucho el trabajo”

El veterano entrenador Antonio García Oliva inició ayer en el Grupo Covadonga una intensa semana de homenajes que tendrá su culmen mañana viernes en el que ha organizado la Asociación Nacional de Entrenadores a petición de un nutrido grupo de aficionados y técnicos.

El club gijonés ha querido llevar a cabo su particular homenaje, no en vano fue defendiendo sus colores cuando Oliva logró los éxitos más relevantes. Así lo recordó el presidente grupista, Antonio Corripio, quien no solo destacó “el ascenso a la División de Honor logrado en el año 1975, sino todo el trabajo realizado por Antonio en la propia configuración de la sección de balonmano”. Corripio le entregó una placa de reconocimiento de su trayectoria de 9 años en el club.

Antonio García Oliva estuvo acompañado en el acto por Falo Méndez, quien fuera se segundo en aquel histórico equipo grupista y una de las personas que más ha trabajado para organizar el homenaje de mañana viernes. También estuvo presente Agustín Antuña, que fue la persona que le llevó al Grupo Covadonga, así como Ramón Gallego, componente asimismo de la comisión organizadora.

Oliva, emocionado, agradeció el detalle del Grupo Covadonga y recordó: “cuando llegué el equipo de balonmano estaba en la Segunda división regional y en nueve años acabamos siendo sextos, la mejor clasificación histórica de un equipo asturiano de balonmano en la División de Honor”. El homenajeado aprovechó para agradecer al club que en su etapa como entrenador “haya facilitado el trabajo poniendo medios a nuestra disposición”, algo muy importante en una época en la que no era fácil tenerlos. “El viernes voy a llevar una pañuelo grande porque seguro que me voy a emocionar”, advirtió el técnico, que aún sigue viviendo con intensidad el balonmano a pesar de que ya lleva bastantes años retirado.