La etapa de Dani López en el Unión Popular de Langreo llegó ayer a su final con una nota oficial en la que el club dejaba claro que prescindía de sus servicios como secretario técnico. “Estábamos contentos y la relación personal fue buena, pero queremos hacer una reestructuración en la dirección deportiva”, explicó el presidente del Langreo, Víctor Fernández-Miranda.

Dani López tampoco se anduvo con rodeos: “Tenía un proyecto para seguir creciendo, pero no me dieron opción. Me dijeron que no contaban conmigo”. Según López, no ve más motivo que el desgaste, tras una relación que duró seis años, tres como jugador y tres como director deportivo: “No estoy decepcionado porque cuando estás mucho tiempo en un sitio pueden pasar cosas raras”. Además, considera que su balance es muy positivo: “Cumplí todos los objetivos que me marqué, dar estabilidad al club, con uno de los presupuestos más bajos de la categoría”.

Ahora, mientras Dani López valora ofertas, con la posibilidad de trabajar fuera de Asturias, el Langreo se remite a la próxima semana para tomar decisiones. Víctor Fernández-Miranda reconoció que el exjugador Pablo Acebal estuvo entre sus objetivos, “pero me dijo que prefiere entrenar”. El presidente asegura que el entrenador, Roberto Robles, participará en la decisión, que incluirá un coordinador de los equipos inferiores.