La mala pata del jugador del Base Rubén Menéndez: vuelve a perderse la fase final

“Estaba en el suelo tras sufrir la lesión y el dolor era secundario, lloraba de rabia porque sabía que me iba a perder otra fase de ascenso”. Ahora, casi dos meses después, Rubén Menéndez (Oviedo, 13 de julio de 1996) lo tiene asumido, pero le costó bastante digerir que por segundo año consecutivo iba a perder la oportunidad de luchar por el ascenso a División de Honor Plata del Unión Financiera Base Oviedo, su club de toda la vida. Si el año pasado dio positivo por covid en los test obligatorios antes del desplazamiento, esta vez ha sido algo mucho peor: la rotura del ligamento cruzado anterior de su pierna izquierda.

“Fue en un entrenamiento el 31 de marzo. Estaba atacando, fui a fintar a un compañero y al apoyar el pie se me fue la rodilla para dentro. Sentí un crujido y enseguida supe por dónde iban los tiros”, explica el lateral, que pese a no ser titular se había ganado un hueco importante en los esquemas del entrenador, Ricardo Margareto. Su formación como fisioterapeuta dejaba poco margen a la duda sobre el alcance del problema: “Esa lesión la tenemos bastante estudiada los fisios, sabemos el mecanismo por el que se produce, así que me di cuenta de lo que había pasado. Alguna vez tuve un esguince que me dejó tocado dos o tres meses, pero esta es mi primera lesión grave”, se lamenta el jugador.

Operado el pasado día 13, Rubén ya camina un poco, con precaución, y su ilusión sería poder acudir al polideportivo de Vallobín para apoyar a sus compañeros, que se juegan el ascenso en una liguilla que le enfrenta el viernes a la Fundación Agustinos de Alicante (20 horas), el sábado al OAR de La Coruña (19 horas) y el domingo al Anaitasuna (13 horas). Sería un gran refuerzo moral para la plantilla, de la que Menéndez es un emblema por su larguísima vinculación con el club.

Recorrió todas sus categorías hasta el primer equipo después de empezar en el colegio Lorenzo Novo Mier de Pumarín. “Había probado el fútbol, la natación, el baloncesto y el hockey, pero el balonmano me enganchó, aunque lo compaginé unos años con la natación. Me preguntaban de pequeño qué quería ser y siempre decía que jugador de balonmano”, explica el deportista ovetense, que ante la dificultad de ganarse la vida con el balonmano optó por seguir vinculado al deporte haciendo Fisioterapia. Hizo prácticas en la clínica de Barreto y también en la Asociación Párkinson Asturias, donde ahora tiene un puesto de trabajo que le reporta muchas satisfacciones. “La mayor parte son tratamientos grupales para trabajar la fuerza, la agilidad, la coordinación... que lleven la enfermedad lo mejor posible, aunque también hago alguna sesión individual. Estoy contentísimo, nos tenemos un cariño especial”.

Rubén ve al equipo fuerte y listo para el reto: “Si ya el año pasado estábamos motivados, el público de Vallobín va a ser el octavo jugador que necesitamos. Jugar en casa es decisivo, el apoyo hace que des ese extra aunque estés cansado. Tenemos una plantilla extensa, con mínimo dos jugadores por puesto con una calidad muy alta. Los que ya jugaron la fase el año pasado tienen muchas ganas y los que vinieron de fuera han aportado cosas que faltaban. Este año es el indicado”.

Si llega el éxito, quizás podría el chelo para sus compañeros mientras espera para cumplir su gran objetivo: jugar en División de Honor Plata con el Base. “Al menos un año, sería un privilegio”.