“Objetivamente, ya ha sido una excelente temporada”

En su segunda temporada completa al frente del Unicaja Banco Oviedo Baloncesto, Natxo Lezkano (Portugalete, Vizcaya, 17 de octubre de 1972) ha logrado clasificar al equipo para el play-off de ascenso a la Liga ACB. Un escenario habitual para el OCB, pues se ha metido en siete de sus nueve campañas en LEB Oro, pero con el mérito añadido de un presupuesto menguante y de una serie de adversidades que hicieron temer por un desenlace muy diferente. Por eso, al margen de lo que ocurra en la eliminatoria frente al Palencia, la directiva presidida por Fernando Villabella tiene como prioridad la renovación de Lezkano. El entrenador asegura que eso no toca ahora y pone toda su atención en los dos primeros partidos de la serie, el jueves y el sábado, en cancha palentina.

–¿Cómo llega el equipo al play-off?

–Físicamente hemos tenido muchos problemas a lo largo de la temporada y ahora también, primero con la lesión de Alonso Meana y ahora de Oliver Arteaga, que se va a perder algún partido de esta serie. Para el jueves es muy precipitado y muy arriesgado que Oli juegue. Si vemos que puede forzar lo intentaremos porque es el momento, pero tampoco vamos a cometer ninguna locura. Y tenemos muchos jugadores con molestias importantes, casi lesiones. Kabasele lleva tiempo con la rodilla mal, entrenando con mucho dolor. Pero este es el momento clave de la temporada, los jugadores están muy enchufados a nivel anímico, y las lesiones quedan un poco en segundo plano.

–¿Qué importancia le da al factor cancha?

–Es importante porque jugar delante de tus aficionados, sobre todo en una pista como Pumarín, hubiera sido bueno, pero no determinante. Hay otras cosas más importantes, una de ellas el factor anímico. Hay equipos que llegan a esta parte de la temporada muy justos, muy cansados a nivel mental. Eso en un play-off se te hace muy cuesta arriba.

–¿Cómo cree que llega el rival?

–Palencia hace tiempo que sabe que va a jugar el play-off, mucho antes que nosotros, y han estado peleando por el factor cancha, que han conseguido sin demasiados problemas. Es un equipo con jugadores que tienen experiencia en la liga, ya saben de qué va esto de los play-off.

–¿Le da importancia a los antecedentes, tanto en los play-off anteriores como en los partidos de esta temporada?

–Esas cosas no tienen por qué influenciar mucho. Igual que ganamos los dos partidos, los pudimos haber perdido porque fueron muy igualados. Y el pasado no influye nada porque el equipo actual no sabe lo que ocurrió antes de esta temporada.

–¿El Palencia afronta la eliminatoria con más presión que el OCB?

–Está claro que nosotros hemos cumplido con creces estando aquí y ellos tenían la obligación de jugar play-off. Pero tampoco creo que la tengan de estar en Final Four. Contra nosotros pueden ser los favoritos, pero no de forma tan clara como otros equipos en otras series.

–¿Satisfecho con el cruce?

–Estaría contento con cualquiera porque estar aquí ya es un premio y creo que la eliminatoria está abierta.

–¿Le motiva ver a Pumarín a tope tras la experiencia del año pasado con Coruña?

–Espero que sea una eliminatoria muy bonita porque la de Palencia también es una pista caliente, con muchos aficionados, seguro que va a estar llena. Y Pumarín también. Para el jugador va a ser un gustazo participar en esta eliminatoria. Yo creo que puede ser una de las más bonitas que se pueden dar en esta competición.

–¿Le gusta el formato o prefiere todo por eliminatorias?

–Son dos formatos muy bonitos y muy exigentes. Quizá la Final Four es más abierta y el play-off más justo. Pero son dos formatos de baloncesto y me gustan los dos.

–¿Al margen del desenlace, qué nota le pone a la temporada?

–Los profesionales tenemos que juzgar lo que ha pasado a lo largo de nueve meses y no en dos o tres semanas. Objetivamente, ya ha sido una excelente temporada.

–¿Cómo vivió el momento crítico, con la marcha de Frey y las seis derrotas seguidas?

–Fue muy difícil porque ya veníamos arrastrando problemas de lesiones y cuando se marcharon Alberto Martín y Harald Frey, que compartían posición y lo estaban haciendo muy bien, hubo un momento de duda. Por las circunstancias del calendario y porque no teníamos a todos los jugadores, lo pasamos mal durante un mes. Pero el equipo se rehizo, a nivel de club funcionamos bien, conseguimos traer jugadores de calidad, volvimos a arrancar y a hacer una segunda vuelta bastante buena.

–¿Las reconstrucciones son una marca de la casa en este club?

–Sí, pero les pasa a muchos equipos porque en esta liga se ficha bastante por una temporada y las plantillas cambian mucho. Pero es todavía peor cuando tienes que reconstruir durante la temporada. Lo hemos hecho bien, hemos traído jugadores de un perfil diferente del que teníamos y hemos tenido que aprender otra vez a jugar juntos y a coger los mecanismos que ya teníamos. Todo el proceso que se hace en pretemporada lo hemos tenido que hacer sobre la marcha. Ha llevado su tiempo, pero el resultado es muy bueno.

–En el club existe cierta resignación respecto a su marcha al final de temporada.

–Ahora estamos en lo que toca, en el play-off. Cuando acabe la temporada me reuniré con la directiva para ver qué camino tomamos.

–Siempre ha dicho que lo que le importa es que el proyecto del club pueda crecer.

–Vamos a ver si el club es capaz de recibir más apoyos por parte de las instituciones, de los patrocinadores, y se puede armar un proyecto más ambicioso. Pero eso es mirando de cara a la próxima temporada y ahora estamos en mitad del play-off. Lo único en lo que tenemos que estar centrados es en ganar al Palencia.