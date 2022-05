Hambre de play-off en el OCB: “Hay buenas sensaciones”

La plantilla del Unicaja Banco Oviedo Baloncesto ya cuenta las horas que restan para el inicio del play-off de cuartos de final de la LEB Oro, que le medirá a un viejo enemigo, el Palencia. El equipo inicia hoy viaje para una doble cita en la pista castellana: el primer partido será mañana (20.30 horas) y el segundo el sábado (18.30 horas). “Tengo muy buenas sensaciones, creo que llegamos en un momento muy bueno. En los entrenamientos de estos últimos días veo al grupo muy ilusionado para afrontar este play-off, los chicos están con muchas ganas”, aseveró ayer el capitán, Oliver Arteaga, en el acto de renovación de la flota de automóviles del equipo en Tartiere Auto, una cita que sirvió de presentación de la eliminatoria.

Precisamente el estado físico de Arteaga, uno de los jugadores más valiosos de la plantilla, es el principal aspecto negativo del OCB en el inicio de la lucha por el ascenso. El pivot canario tiene todas las papeletas para perderse el primer compromiso, y es seria duda para el segundo, por culpa de la lesión en el gemelo que se produjo en el encuentro ante el Melilla. “Será complicado que pueda jugar el primer partido, esperemos poder estar para el segundo, quizás para el tercero”, admitió el jugador, que alabó al Palencia: “Son un equipo muy sólido que está confeccionado para estar en lo más alto y para intentar ascender”.

El entrenador del equipo, Natxo Lezkano, lleva días avisando de que no va a arriesgar con el estado físico de Arteaga. Entre otras cosas, porque no descarta que la serie se alargue. “Pase lo que pase, a nivel anímico, físico y táctico, pero sobre todo mental, tenemos que estar preparados para jugar el último minuto del último partido, no podemos quemarnos por lo que haya pasado en el partido anterior”, subrayó el técnico vizcaíno.

Lezkano ve al equipo en mejor situación que el año pasado, cuando llegó muy justo al play-off: “Entonces se nos hizo un poco larga la temporada, quizás porque había muchos jugadores para los que era su primera temporada como profesionales, su primera temporada fuera de Estados Unidos, su primera temporada larga... Fue el año del covid, se juntaron muchas cosas, y con el formato de la competición la parte verdaderamente importante era la de los primeros meses. Esta temporada, con todo lo que ha habido, el equipo se ha hecho fuerte. Hemos sido muy resilientes para todo lo que nos ha pasado, para seguir jugando y entrenando duro, y ellos (por los jugadores) han tenido mucha paciencia aguantándome. El equipo está en buen momento anímico, más allá de las lesiones, y eso es quizás lo más importante ahora mismo a la hora de jugar un play-off.

Los enfrentamientos de la primera fase entre Unicaja Banco Oviedo y Palencia se cerraron con sendos triunfos del equipo asturiano, algo que para Lezkano solo sirve “para que sepamos que podemos ganarles, y para que ellos sepan que podemos ganarles, algo que al principio de la temporada no estaba tan claro. Ahora empezamos de cero”.

El director general de Tartiere Auto, José María Salazar, ejerció de anfitrión del acto, y lo hizo agradecido al equipo “por hacernos disfrutar”. “Estaremos como siempre detrás de vosotros, tratando de empujar para que este año logremos el objetivo que todos deseamos”, manifestó Salazar, al que el presidente del OCB, Fernando Villabella, calificó como “un aliado muy, muy fiel” del club.