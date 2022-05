El Lealtad pasa el duelo

“Estamos pasando el duelo”. Tres días después, al entrenador del Lealtad, Clemente Sánchez, todavía le dolía la forma en que había acabado la temporada. Con un empate frente al Alfaro que le supo a algo mucho peor que una derrota. “Es duro por la forma. Porque fuimos mejores, merecimos la victoria y el ascenso”, añadió el técnico, que al igual que el presidente, Fran Cabal, lamentó el formato de la fase de ascenso a Segunda RFEF: “En caso de empate hubiese sido más justo decidirlo por penaltis”.

La expedición del Lealtad llegó en la madrugada del domingo a Villaviciosa, tras un viaje de regreso marcado por la tristeza y la rabia. Porque, tras superar dos eliminatorias en Asturias, se quedó a un solo gol del objetivo. “Llevamos el peso, tuvimos las mejores ocasiones y solo nos faltó el gol”, insiste Clemente, contrariado también por el formato de la fase de ascenso: “Nos quedamos fuera sin perder un partido. Me parece bien que en la fase regional se tenga en cuenta la posición al final de la liga regular. Pero en la nacional, con equipos de grupos diferentes, debería de resolverse por penaltis”.

Aunque más calmado, Clemente todavía le daba vueltas a las paradas del portero del Alfaro, Pinillos: “Tuvo dos o tres intervenciones decisivas. Y un defensa sacó sobre la raya otra muy clara, incluso al límite porque no era fácil despejar el balón. Todas las ocasiones importantes fueron nuestras. Pero ya se sabe que en el fútbol no vale de nada hablar de méritos, se trata de acertar”. El técnico todavía no tiene fuerzas para pensar en la próxima temporada.

“Tengo que esperar a que se me pase un poco el cabreo”, señaló Clemente, que solo encontró consuelo en la respuesta de la afición: “Ver a la gente de la Villa enganchada, sobre todo a los jóvenes, es la mayor satisfacción en mucho tiempo”. Fran Cabal también agradeció el apoyo de los 200 aficionados en el campo de Navalcarbón, pero seguía indignado: “El formato del play-off es una aberración. Hay que dejar a las aficiones vivir uno de los partidos en casa y es una ayuda importante para clubes modestos como el nuestro”.

Fran Cabal espera una respuesta positiva de Clemente para planificar la plantilla, a la que quiere darle continuidad: “El cuerpo técnico, con Clemente, Cristian, Chema y Adrián, trabaja de una forma muy profesional. Son mi primera opción para hacer un equipo competitivo porque la Tercera volverá a ser muy fuerte, con el Sporting B, el Llanera, Ceares, Caudal, Llanes, L’Entregu...”.