“Jugar el play-off es como un título”

El director general del Unicaja Banco Oviedo Baloncesto, Héctor Galán, afronta con más optimismo el play-off contra el Palencia que el futuro a medio plazo del club. “Se viene un verano muy típico OCB, de reconstrucción”. Le gustaría que ese proceso lo liderase el actual entrenador, Natxo Lezkano, pero sabe que será difícil retenerlo ante las tentadoras ofertas que le llegan. Entre tanto, espera que la afición valore lo que está consiguiendo el club porque “somos los más pobres de los equipos que se metieron en play-off”.

–¿Sensaciones?

–Afrontamos el play-off con más experiencia y eso nos puede ayudar a gestionarlo mejor. Se parece a los anteriores en que estamos en un grupo que quizá no nos corresponde por potencial económico, probablemente seamos los más pobres. Eso también te condiciona a la hora de competir. Es una alegría inmensa, pero igual en el play-off te das cuenta de que a tu plantilla le cuesta competir al nivel de las otras. Pero eso no debería empañar la temporada. Recuerdo algunos play-offs que acabamos con una sensación muy mala, como el que nos eliminó Ourense, cuando habíamos sido cuartos. Yo creo que esta vez no va a ser así.

–¿Tienen menos presión que el Palencia?

–Moncho Fernández, el entrenador del Obradoiro, dice que para ellos la permanencia en la ACB es como un título. Para nosotros el play-off es lo mismo, tiene el valor de un título. A partir de ahí, lo que toca es competirlo y disfrutarlo. Que nadie se ponga nervioso porque perdamos un partido. Y si competimos, esa falta de presión igual nos lleva a dar alguna sorpresa.

–¿Que al OCB se le empiece a ver como un equipo asentado en Oro es bueno o malo?

–Si se ve como un problema hay que hacer algo para cambiarlo. Entonces es cuando me fijo en otros clubes, que tienen el objetivo de mantenerse en la categoría y lo disfrutan cuando lo consiguen. Tenemos que ser conscientes de que meterse en play-off es un regalo. Nuestro objetivo es estar en la categoría porque el presupuesto y la estructura del club no permite ir más allá. Por eso, cuando acabe el play-off, o cuando acabe la final a cuatro si llegamos, habrá que celebrarlo como un temporadón. Y si no hubiésemos entrado en play-off, también sería un temporadón.

–¿Cómo se convence de eso a la afición?

–A la gente hay que darle cosas nuevas todos los años. Los aficionados vienen a Pumarín y quieren pasárselo bien, que el equipo gane, que juegue el play-off, que vaya a la final a cuatro y que ascienda. Es una tarea de adoctrinamiento nuestra explicarles que somos lo que somos, que estamos en una Liga que recupera el pulso de aquellas tan potentes de principios de los 2000, y el mérito nuestro es estar ahí cada temporada.

–¿Le gusta el modelo de final a cuatro?

–Hay gente que dice que es mejor alargar el play-off, pero a mi me gusta. Una final a cuatro es un espectáculo deportivo fantástico. Yo viví una en Bilbao hace tres temporadas y fue terrible, con Miribilla lleno, nueve mil personas, y cuatro equipos de la LEB que parecían de la NBA por todo lo que la rodeaba. Económicamente quizá sean más rentables los play-off, dependiendo quien te toque y de qué cancha tengas. En una como la nuestra quizá no se haga la taquilla suficiente para pagar los viajes.

–¿Qué pesa más contra el Palencia, los precedentes del play-off o los de esta temporada?

–En un play-off nadie se acuerda de la historia. Esta temporada les hemos ganado los dos partidos, pero tenemos mucho respeto a Palencia, un equipazo. Y no tengo duda de que el Palencia tendrá mucho respeto al Oviedo porque le ha ganado los dos partidos. Será una eliminatoria muy igualada.

–¿Cómo vivió los momentos duros de la temporada?

–Ha tenido de todo, por el covid y la salida de nuestro mejor jugador, lo que nos desestabilizó por completo. Nunca había visto que un equipo se viese tan afectado a nivel mental por la salida de un jugador. Estuvimos muy preocupados porque enganchamos seis derrotas seguidas. Traíamos un buen colchón y eso nos permitió no entrar en una crisis nerviosa, pero después de la sexta derrota estábamos muy cerca de los puestos de descenso. El mérito del equipo y del cuerpo técnico es haber recuperado. Hicimos unos cambios, recuperamos ese tono e hicimos un último tramo de temporada fantástico, volviendo a jugar bien con un equipo totalmente diferente.

–¿Seguirá Natxo Lezkano?

–Es lo mejor que nos podría pasar. Natxo nos ha traído mucha tranquilidad y confianza, con un nivel de trabajo y de exigencia muy buenos. Sin él también hemos tenido temporadas fantásticas, pero sí que hemos vuelto a estar en ese punto que nos encanta. Te da la tranquilidad del trabajo bien hecho. Pero no vamos a ser ilusos y pensar que Natxo se va a quedar porque somos todos muy majos y nos llevamos muy bien. Natxo es un profesional y cuando acabe la temporada tendrá un montón de novias más guapas y más jóvenes que nosotros.

–¿Y la plantilla?

–Se nos viene un verano muy típico OCB, de reconstrucción casi completa del equipo.