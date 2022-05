“Espero que a la tercera sea la vencida para jugar en Europa”

La entrenadora del Unicaja Banco Gijón Cristina Cabeza tiene un sentimiento agridulce sobre la temporada que acaba de finalizar. Muy satisfecha del rendimiento ofrecido en la liga pero no así del de la Copa de la Reina en la que esperaba una mejor clasificación. Cabeza ha renovado por otra temporada más en la que además el club está clasificado para jugar una competición europea que la entrenadora confía en poder jugar y no tener que renunciar por razones económicas como en las dos ocasiones precedentes en la que el equipo logró la clasificación.

Cristina Cabeza (Alcalá de Henares, 2 marzo de 1977), entrenadora del Unicaja Banco Gijón, tiene un sentimiento agridulce sobre la temporada que acaba de finalizar. Muy satisfecha del rendimiento ofrecido en la Liga, pero no así del de la Copa de la Reina, en la que esperaba una mejor clasificación. Cabeza ha renovado por otra temporada en la que, además, el club está clasificado para disputar competición europea que la entrenadora confía en poder jugar y no tener que renunciar por razones económicas como en las dos ocasiones precedentes en la que el equipo logró la plaza.

–¿Qué valoración hace de la temporada?

-–Muy positiva, sobre todo de la Liga. Es cierto que en la Copa no estuvimos muy finas. Aunque el primer objetivo era meterse en la fase final yo esperaba hacer algo más de lo que hicimos. Pero en la Liga el equipo ha estado de sobresaliente. Quedar cuartas en una competición tan dura y con equipos que tienen tanto presupuesto y plantillas mucho más largas creo ha estado muy bien.

–¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de la temporada?

–Lo mejor ha sido el compromiso del equipo. No hemos tenido lesiones de gran duración, pero sí varias. Desde enero no he tenido la plantilla al completo nunca, pero ha habido jugadoras que han dado un paso adelante y el equipo está donde está por méritos propios porque nadie nos ha regalado nada. Lo peor, la Copa de la Reina y que en los últimos partidos tal vez nos hemos dejado llevar un poco por la inercia y no hemos estado tan finas.

–Ha renovado por otra temporada. Eso significa que se encuentra bien en el equipo y la ciudad.

–Muy a gusto en el club. En la ciudad se respira balonmano y eso me gusta mucho. Estoy tranquila porque el club siempre ha respondido a lo que he pedido y estoy contenta.

–La mayor parte de la plantilla sigue, eso es bueno de cara a la próxima temporada porque ya se conocen bien.

–Claro, al final el núcleo se mantiene, solo perdemos a Juliana Borges, que se va a Corea, y a Nerea Calbón. Y hay que ver qué decide Sandra Vallina. Nos reforzaremos con dos o tres jugadoras y a partir de ahí trataremos de mejorar.

–Se va Juliana Borges y llega Joana de Costa. ¿Qué cambia entre una y otra?

–Son jugadoras de un corte bastante parecido, aunque creo que Joana puede aportar algo más en la faceta defensiva y además es zurda. Esta temporada los cuatro meses que hemos estado sin Lorena Zarco lo hemos notado mucho. Ahora llega Joana, que a pesar de ser joven tiene experiencia y conoce la Liga española y también tiene un buen lanzamiento. Juliana y ella son de similares características, pero Joana, además, es zurda.

–¿Qué queda por llegar?

–Llegará una lateral extranjera y estamos pendientes de si Sandra Vallina decide seguir o centrarse en los estudios. Si no sigue habrá que traer a alguien. En estos momentos diría que la plantilla está cerrada a un 95 por ciento.

–¿En número de componentes la plantilla de la próxima temporada será como la actual o espera tener más jugadoras?

–Estamos tratando tener dos jugadoras por puesto. No sé si será posible, pero lo vamos a intentar.

–La que sigue es Marizza Faria.

–Se marcha unos meses como entrenadora de la selección de Paraguay para un campeonato que tienen en octubre, pero luego vuelve a Gijón para incorporarse al equipo y seguir jugando con nosotros.

–Hay equipos como Rocasa que están haciendo unas plantillas muy potentes.

–Habrá que ver cuántas jugadoras tendrá Rocasa en su plantilla, pero Marta Mangué y Almudena Rodríguez tienen mucho nivel y supone que jugadoras que se fueron en su momento están volviendo. Paulina Buforn también regresa y se va al Porriño. Eso va a hacer que la Liga siga creciendo y suba de nivel. También el hecho de que en vez de 14 seamos solo 12 equipos supone que todos los partidos van a ser importantes y complicados.

–Se habla de un cambio de sistema de competición.

–Tenemos la asamblea general de la Federación el día 11 en Madrid y ahí se decidirá. Hay una propuesta de una Liga regular de 22 partidos, jugar un play-off por el título entre los ocho primeros y un play-out para no bajar entre los cuatro últimos, pero es algo que está por decidir. Este año hay Europeo, que se adelanta a noviembre para no coincidir con el Mundial de fútbol. Así que habrá dos parones: el del Europeo y el de Navidad. Hacer una Liga regular y un play-off no sé si será posible por las fechas porque a lo mejor supondría tener que jugar varias jornadas entre semana y los clubes no somos profesionales al cien por cien.

–Se han vuelto a clasificar para una competición europea. ¿A la tercera será la vencida? ¿Confía en no tener que renunciar otra vez por motivos económicos?

–El club está diciendo que sí. Espero que llegue el dinero suficiente como para poder jugarla. Ya no es solo el problema de los viajes, si no que jugar en Europa te obliga a unas condiciones laborales para las jugadoras diferentes a si solo juegas la Liga española. Hay que hacer números y espero que a la tercera sea la vencida porque el equipo se lo ha ganado en la pista y sería un premio para todas jugar en Europa.