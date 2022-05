Fernando Sierra cambia el banquillo por la dirección deportiva del Telecable, según ha informado el club gijonés. El técnico asturiano se centrará en sus labores de director deportivo, funciones que ya venía compaginando desde su llegada al club en la temporada 2018/19. El anuncio llega horas después de que el Telecable se garantizara el primer puesto de la Liga al ganar en la cancha del Cerdanyola (5-6) y en plena preparación de los play-offs para el título.

En un comunicado que se reproduce a continuación el club explica la media:

"Fernando Sierra es una de las personas que, en el año 1998, fundaron del Telecable Hockey Club, iniciando la andadura con apenas una veintena de niñas y niños; ha sido desde entonces el ideólogo de los pasos seguidos por la entidad fabril, consiguiendo un crecimiento constante, tanto a nivel deportivo como estructural, siendo además el gran impulsor de la creación de los grandes títulos que se disputan actualmente en el hockey sobre patines femenino, como la OK Liga, Copa de la Reina y Copa de Europa. Licenciado en Educación Física por la universidad de La Coruña, en aquellos primeros años compaginaba sus labores en el club gijonés con otras ocupaciones en diversos clubs asturianos de fútbol y hockey patines, consiguiendo su primer gran éxito como entrenador en la temporada 2002-2003, cuando lograba el ascenso a la OK Liga masculina con el C.P. Cibeles. Poco después, llevaba al Telecable H.C. a convertirse en un club de referencia en Asturias, consiguiendo entre los años 2007 y 2012 alzarse con cuatro Copas de Europa, dos Copas de la Reina y una OK Liga. Los siguientes años hacía un paréntesis en su recorrido en el club asturiano y se hacía cargo de la selección colombiana femenina, con quién lograba una histórica medalla de bronce en el Mundial de Recife (Brasil). Regresaba a España en 2015 para hacerse cargo del RC Jolaseta bilbaíno, logrando el ascenso a la OK Plata en la temporada 2016/17. En 2018 regresaba a Gijón para dirigir al equipo femenino del Telecable H.C., consiguiendo levantar en esa temporada una nueva Copa de la Reina. Desde entonces, en unas extrañas temporadas debido a las limitaciones provocadas por el Covid-19, el equipo se ha mantenido siempre en la élite del hockey patines, estando siempre entre los aspirantes a cada uno de los títulos en disputa, restando este año la OK Liga, en la que se han clasificado en la primera posición de cara a la final four que se disputará a partir del próximo 3 de junio.

Con este movimiento, a la espera de una nueva incorporación para el banquillo, el Telecable H.C. pretende redefinir algunos de los puestos importantes, aportando así una mejor estructura al club".