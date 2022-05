El Telecable gana y acaba primero la Liga regular

1

El Telecable Gijón finalizó la Liga regular en primera posición, lo que le garantiza el factor cancha en todas las eliminatorias del play-off por el título. Ayer las gijonesas sufrieron, pero ganaron en la cancha del Cerdanyola, mientras que el Vila-Sana, que llegaba empatado a puntos con el Telecable, cayó en la del Liceo Coruña, por lo que el conjunto de Fernando Sierra acaba primero con tres puntos más que el catalán. La victoria en la cancha del Cerdanyola no fue ni mucho menos fácil, ya que no se logró hasta 25 segundos del final con un gol de Nuria Almeida.

Comenzó marcando el Cerdanyola, pero primero Sara Roces y luego Marta Piquero daban a las gijonesas la primera ventaja. Pero el equipo catalán empató antes del descanso. En la reanudación de nuevo se adelantó el Telecable por dos veces, pero el Cerdanyola empató en ambos casos, en incluso se puso por delante, 5-4 a falta de cuatro minutos. No se rindieron las asturianas, que en ese tiempo marcaron dos goles, obra de Sara Roces y Nuria Almeida.

El primer partido del play-off de semifinales será el sábado 4 de junio en la cancha del Manlleu, el segundo el viernes 10 en Mata Jove.