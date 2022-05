El Pasek Belenos se quedó con la miel en los labios. La enorme desventaja que se traía del partido de ida en Pozuelo (40-13) fue determinante y, pese a realizar una magnífica segunda parte, no pudo conseguir el ascenso a División de Honor. Los avilesinos salieron enchufados, y dos golpes de castigo les dieron un 6-0 de salida. Sin embargo, los madrileños se organizaron bien en defensa y no dejaron huecos para el ataque local, hasta que poco a poco empezaron a hacerse con el control. Su único ensayo, de hecho, les daba ventaja al descanso (6-10). Sin embargo, no estaba todo dicho. El Belenos salió en tromba en la segunda parte, y tres ensayos en apenas un cuarto de hora colocaba un esperanzador 27-10. Fue lo más cerca que estuvo el conjunto asturiano de remontar. El Pozuelo castigaba cada error con tres puntos en golpes de castigo y la situación se fue poniendo cuesta arriba. El último esfuerzo del Belenos colocó un 34 -16 con apenas diez minutos de juego, pero ya no había tiempo.

La temporada no se ha terminado, y el equipo avilesino aún puede alcanzar el éxito. Descartado el ascenso por la vía directa, tendrá que disputar la promoción contra un rival de División de Honor, todavía por determinar después de la decisión de la Federación Española de descender al Alcobendas por la falsificación del pasaporte del belga Gavin van der Berg, lo que ha ocasionado la expulsión de España del Mundial por alineación indebida.