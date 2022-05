Ramón Peralta sustituirá a Fernando Sierra en el banquillo del Telecable Gijón

El asturiano Ramón Peralta será el sustituto de Fernando Sierra como entrenador del Telecable Gijón. El técnico regresa a su tierra natal para hacerse cargo al comienzo de la próxima temporada del primer equipo del club gijonés tras el paso de Sierra a la dirección deportiva.

Peralta lleva 33 años en Cataluña y su llegada al Telecable es posible porque él y su familia habían decidido volver a Asturias. “Tengo a mi hijo jugando en Francia y mi hija se fue a estudiar a Oviedo de donde somos mi mujer y yo, así que nos dijimos que era el momento de volver. Fernando se enteró de esto y durante la Copa de la Reina hablamos y me lo planteó y evidentemente llegamos rápido a un acuerdo. No puedo pedir más”.

El técnico considera su fichaje como “un reto que cualquier entrenador quisiera tener. Me hacía mucha ilusión, además de volver a casa, poder entrenar un club que está en lo más alto de la OK Liga femenina”. A Ramón Peralta le gusta un hockey “como el que está practicando el Bigues i Riells esta temporada. Me gusta presionar toda la pista cuando perdemos la bola para recuperarla lo antes posible y una defensa muy fuerte, así que el equipo tiene que estar muy fuerte y rápido para realizar estas presiones. En ataque tendremos bastantes jugadas, pero lógicamente ahí lo que impera es la calidad individual de las jugadoras y las que hay tienen una calidad enorme. El objetivo es que la gente vaya y se divierta”.

Peralta asegura que “ver al Gijón ahora es un espectáculo, son muy profesionales y el entrenador ha hecho unas temporadas fantásticas. Trataré de seguir en la misma línea, pero con mi sello personal”. Además del aspecto deportivo, Peralta considera que “el Telecable es de los más profesionales de la OK Liga femenina, tiene una buena estructura. El Bigues sí es un club más familiar en el que he estado encantado y volvería a ir sin duda, pero voy a un club que entrena cuatro días a la semana hace dos de gimnasio y a nivel de repercusión en los medios o en las redes sociales es otra cosa”.

Ramón Peralta, nacido en Oviedo el 9 de enero de 1969, se inició en el hockey sobre patines como jugador en el histórico Santo Domingo de la capital asturiana, con el que lograría gran número de éxitos deportivos. Ya en categoría senior ficha por el Igualada HC, equipo con el que completaría una carrera deportiva plagada de éxitos: 2 Ligas, 2 Copas de Europa, 2 Copas del Rey y una Supercopa de Europa. Fue internacional en 45 ocasiones, llegando a lucir el brazalete de capitán en el Campeonato de Europa de 1998. Fue medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Barcelona-92.

Es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en las Universidades de Barcelona y Lleida en el año 1999, además de obtener el título de entrenador nacional de hockey sobre patines en 1994 en Barcelona. Se incorporó al Igualada Hockey Club como coordinador y preparador físico durante dos etapas (desde el 2000 al 2008 y en la temporada 2013-14), tomando las riendas del equipo de OK Liga en 2004-05. También pasó por el Sitges, el Manresa y el Barcelona, con el que logró un innumerable número de títulos. En el año 2019, firmó con el Bigues i Riells como entrenador y preparador físico del equipo de OK Liga Femenina, club en el que ha permanecido hasta la actualidad.