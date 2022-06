Fernando Sierra: “Hay ideas y proyectos para que el hockey siga creciendo”

“En el club llevamos tiempo pensando que los pasos importantes a dar no son solo en la pista, si no que hay que seguir creciendo como lo viene haciendo desde que se creó. Para eso necesitamos también hacer crecer la estructura acorde con el crecimiento deportivo y social que estamos teniendo”. Esta es una de las reflexiones que han hecho en el seno del Telecable antes de dar el paso de que Fernando Sierra deje el banquillo la próxima temporada y asuma la responsabilidad de ser director deportivo.

Fernando Sierra explica que “aunque lo venimos meditando desde hace tiempo, no es sencillo de hacer por razones económicas. Está claro que la estructura del club no puede ser muy grande porque hay que ser capaz de soportarla en lo económico. Llevamos tiempo pensando en ello y ahora creemos que es el momento de dar ese paso”.

El entrenador gijonés reconoce que desde el club se plantean “muchas ideas y proyectos para hacer y es necesario una persona que vaya dirigiendo las líneas de actuación a medio y largo plazo, no solo a nivel deportivo”. Y pone varios ejemplos: “En Gijón hay dos instalaciones en las que se puede jugar al hockey patines, creemos que el club tiene mucho respaldo, no hace más falta que ver la gente que fue al Palacio de los Deportes en la final four europea, por eso hay que trabajar en esas cosas. Sin salir del barrio de La Calzada hay que ser capaces a abrirse a más barrios de Gijón e incluso tenemos de hacer actividades en otros concejos y llevar el hockey patines un poco más allá”.

Incluso a nivel interno quiere mejorar “la organización y formación de entrenadores, atender mejor a los aficionados y tratar de crecer en masa social”.

Desde el Telecable Gijón se considera que la mejora del hockey femenino en general también redundará en el beneficio de cada uno de los equipos. “Por eso”, cuenta, “estamos también buscando poner en marcha una asociación de clubes de hockey patines femenino. Hay que mejorar las relaciones con la Federación Española y la Europea para poder armonizar los calendarios y todas estas cosas van a exigir una estructura mayor porque uno solo no llega”, señala Fernando Sierra, quien recuerda que “hay que involucrarse en los proyectos globales y este club siempre lo ha hecho. Estuvimos en la creación de la OK Liga, de la Copa de Europa y ahora hay otros proyectos encima de la mesa como la mejora de estas competiciones, su difusión… Son cosas que van a hacer crecer el hockey patines femenino y ahí tiene que estar el Telecable siendo promotor de todo ello”.

Ni Sierra, ni la directiva se plantearon que siguiera al frente del equipo en su labor de entrenador y que llegara otra persona para hacerse cargo de la dirección deportiva. Y no lo han hecho porque entienden que “es más fácil encontrar un entrenador que una persona que entienda la filosofía del club y lo conozca en profundidad”.

Es primordial que las jugadoras también se beneficien de la mejora general y “que tengan mejores servicios y mejores condiciones. Para ello es necesario crecer globalmente”.

Sierra dejará en manos de Ramón Peralta la dirección del equipo femenino y él se centrará en tratar de sacar adelante todos estos proyectos. Ilusión, ganas y capacidad no le faltan, si bien es cierto que en alguno de ellos es necesaria la colaboración del resto de los clubes, pero seguro que pondrá todo su empeño en que el Telecable y la OK Liga femenina sea cada temporada mejor que la anterior.