“Ojalá veamos pronto tantos jugadores del Sporting en un Mundial”

No hay Mundial con mayor presencia rojiblanca que el de 1982. El de España reunió a tres jugadores del Sporting: Joaquín, Jiménez y Maceda, además de sumar al fisioterapeuta José Luis Rubio. Todo, sin contar que de ese grupo formaba parte Quini, entonces ya en las filas del Barcelona. “Y no fue Cundi porque estaba lesionado. Ojalá volvamos a ver pronto tantos jugadores del Sporting en la selección”, comentan Joaquín y Jiménez, dos de los protagonistas. LA NUEVA ESPAÑA les reúne junto al monolito que recuerda el paso mundialista por El Molinón, una de las diecisiete sedes, con motivo del cuarenta aniversario de su celebración. “Fue una motivación extra y también una presión añadida”, advierten las dos leyendas rojiblancas sobre el hecho de jugarse en casa, en España. No fue el Mundial soñado por ninguno.

Para Joaquín y Jiménez el Mundial 82 empezó un año antes, con el inicio de los partidos preparatorios. “Nada más jugar la final de Copa contra el Barcelona, nos incorporamos a la concentración de España en Portugal”, recuerdan. Fue la primera escala de una gira que les llevó aquel verano a cruzar el océano y dejando varias anécdotas curiosas. El siguiente partido ya fue en la capital de México. En el país azteca se disputó un segundo encuentro, en Puebla. “Ahí jugamos los del carrito del pescado”, dice Jiménez en referencia a que el seleccionador alineó al teórico equipo reserva. España perdió ante un Puebla en el que militaban Pirri y Asensi. “Pirri, además, nos hizo un golazo”, añade el de Villagarcía de Arosa. José Emilio Santamaría, el entrenador, tomó nota. “No jugamos más”, dice Jiménez. Colombia, Venezuela, Chile y Brasil fueron las siguientes escalas. Joaquín tuvo minutos y a los integrantes del banquillo les tocó, casi literalmente, hacer los coros. “En Venezuela no disponían del himno de España para el inicio del partido. Los organizadores se acercaron al banquillo y nos pidieron subir a la cabina de megafonía para que lo cantáramos nosotros”, desvela Jiménez, entre risas. No hizo falta. Hubo algún tipo de arreglo con una radio local. Cuando llegó lo serio, las semanas previas a la cita mundialista, llegaron las dudas. “Veníamos de casi descender con el Sporting. No tenía muy claro que fuese a entrar en la lista definitiva. El que sí iba a ser un fijo era Jiménez, porque había sido convocado para todos los partidos preparatorios”, comenta Joaquín. El ahora relaciones institucionales del Sporting recuerda que hubo miedo en la concentración de caerse a última hora. ¿El motivo? Santamaría había citado a 22 jugadores y solo dos porteros (Urruti y Arconada). Miguel Ángel iba a sumarse al listado de guardametas, pero implicaba que uno futbolista de campo se iría. “La sensación era que el primero que tuviera molestias se iba fuera. Rubio nos decía que no nos quejáramos de nada, que si nos dolía algo, nos visitaría en la habitación”, comentan Joaco y Jime. Quique Ramos se echó mano a la ingle “por algo sin importancia”. Fue el sacrificado. Ya en la concentración, además de fútbol, el tiempo se mataba con juegos. “Hicimos campeonatos de tute, ajedrez, mini-golf... Habíamos comprado trofeos para reconocer a los ganadores, que se guardaban en una vitrina del hotel, pero un día desaparecieron”, cuenta Joaquín. ¿La causa? Una de las muchas bromas de Quini. “¡El Brujo se hizo con todos!”, desvelan los rojiblancos entre carcajadas. A la hora de analizar el pobre papel de España, eliminada en segunda ronda, Jiménez lo resume en que “no dimos la talla”. Joaquín pone el foco en otro factor. “A la presión de ser el organizador había que añadir la tensión política”, recuerda. ETA golpeaba entonces con dureza y eso también caló en la selección. “Íbamos con escolta a todos los sitios. Hasta cuando teníamos libre y volvíamos a casa, una persona iba con nosotros a todos los lados”, señalan ambos. Los dos coinciden a la hora de señalar al ganador moral de aquel Mundial que se llevó Italia. “Francia hizo el mejor fútbol, mereció ganar el trofeo”, concluyen.