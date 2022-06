Lorena Zarco, renovada, asegura goles otra temporada en el Unicaja Gijón

El Unicaja Banco Gijón sigue dando a conocer la renovación de jugadoras de la actual plantilla. A las ya sabidas de Nayla de Andrés, Jazmín Mendoza y María González se unió ayer la de Lorena Zarco.

La lateral, que llegó procedente del Morvedre, estaba siendo una de las más destacadas en el primer tramo de la temporada y la máxima goleadora del equipo hasta el punto de que llegó a liderar esta clasificación en la Liga. Sin embargo, una grave lesión en una rodilla durante el partido de vuelta de la fase de clasificación para la Copa de la Reina ante el Sant Quirze truncó su temporada. Una lesión que no solo afectó a la jugadora, si no también al rendimiento del equipo, ya que es la única lateral zurda de la plantilla. “Estoy muy satisfecha de seguir, hemos hecho una buena temporada”, manifestó la jugadora tras anunciarse su continuidad.

Zarco reconoce que “la lesión me afectó porque la viví fuera de casa. Era la primera vez que me pasaba así porque ya tuve otras lesiones, pero estaba en casa y esta vez no. La cabeza respondió muy bien porque es algo muy importante, sobre todo cuando te tienes que operar. Además, estuve muy arropada”. Para ella las lesiones son “parte del oficio, pero afortunadamente todo está bien. A la temporada le pondría un ‘10’ a pesar de la lesión”.

Lorena estuvo casi cinco meses alejada de las canchas, pero volvió en buena forma y sin perder su olfato goleador. “Tenía muchas ganas de volver a jugar, pero no puede decirse que la marcha de la temporada la viví desde fuera, lo único porque no podía jugar, pero sigues formando parte del equipo en el día a día. En ningún momento lo miras desde fuera, veía los entrenamientos y sabía de la entrega de las compañeras. Es cierto que al final los resultados no fueron los oportunos, pero sabes del trabajo que se está haciendo”.

Aunque el club no ha hecho oficial más que un fichaje, el de la angoleña Joana da Costa, y cuatro renovaciones, la continuidad de la mayor parte de la plantilla está apalabrada. Una circunstancia que para Zarco tiene su importancia “porque nos conocemos y ya tenemos tiempo adelantado”.

El Unicaja Banco Gijón acabó la temporada en cuarta posición, lo que le asegura su participación en una competición europea, la European Cup, en la que estaría acompañado por el Rocasa y el Atlético Guardés. El club tiene la intención de esta vez, la tercera que lo consigue, sí poder jugar y no tener que renunciar por motivos económicos como en las dos anteriores ocasiones que se clasificó. “La ilusión por jugar en Europa es total, lo hemos conseguido en la cancha. No lo sabemos con certeza, pero todo indica que sí”, destacó Zarco.

El club gijonés solo anunció un fichaje, Joana da Costa, pero casualmente ocupa la misma posición que Lorena Zarco, algo que para la jugadora supone un acicate y una posibilidad de mejorar. “Tener a otra jugadora en mi puesto supone que la entrenadora tenga más rotaciones y que la plantilla sea más extensa. Habrá una competencia sana porque ella aportará cosas que yo no tengo y yo otras que ella no tendrá. Las dos podemos crecer ayudándonos y por ese lado estoy muy contenta de su llegada”, sentenció.