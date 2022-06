Natasha Lee renueva con el Telecable en víspera del play-off

Natasha Lee (Malasia, 13 de julio de 1988) es santo y seña del Telecable Gijón. Y lo seguirá siendo, ya que la próxima temporada volverá a lucir su camiseta al alcanzar un acuerdo de renovación con el club gijonés. “Estoy muy contenta de estar otro año más”, manifestó la jugadora, que cumplirá una cuarta temporada tras su vuelta al club gijonés, cuyos aficionados seguirán disfrutando de su juego.

Natasha Lee cuenta con un palmarés espectacular, tanto en las competiciones de clubes como con la selección nacional, a la que fue convocada por primera vez cuando tan solo contaba con 15 años y con la que ha conseguido proclamarse en tres ocasiones Campeona del Mundo y en otras cinco de Europa. Esos títulos se suman a los logrados con el equipo gijonés y el Voltregá: 6 Copas de Europa, 4 Copas de la Reina y 6 OK Ligas. A este brillante palmarés tratará de sumar una nueva OK Liga en la disputa del play- off de la presente temporada. De conseguirlo, se convertiría en la jugadora más laureada de todo el hockey internacional.

Natasha estaba realizando una gran temporada cuando sufrió una importante lesión en una rodilla, por la que incluso se llegó a temer que la obligaría a retirarse. Así lo recuerda: “Sí que llegué a pensar que podía haber acabado mi etapa como jugadora, sobre todo al principio porque había mucha incertidumbre, no había buenas sensaciones y pintaba todo bastante negro, pero me agarré a las opciones que me daban. Antes de la lesión no me planteaba la retirada y ahora que estoy otra vez recuperada estoy muy contenta de que el club siga confiando en mí”, explicó. El equipo está inmerso en la parte más importante de la temporada, la lucha por el título de Liga y en ello también está centrada la jugadora. “La cabeza está centrada en el play-off. Desgraciadamente se nos escaparon ya dos títulos por pequeños detalles y no queremos que se nos escape este. Sabemos que va a ser muy difícil porque somos cuatro equipos que estamos en todas las finales y solamente puede ganar uno. Vamos a Manlleu con muchas ganas de ganar allí y poder sentenciar el siguiente fin de semana en nuestra casa”, aseguró.

El Telecable acabó la Liga regular en primera posición, lo que a Natasha le lleva a reflexionar que “a toro pasado no me gusta que haya play-off porque si solo fuera la Liga regular ya seríamos campeonas. El formato está bien, pero habría que plantearlo de otra manera porque llevamos jugando desde julio y vamos a acabar a finales de junio jugando. Son muchos partidos, sobre todo para equipos como el nuestro, que además jugamos en Europa y la Copa de la Reina. Es una locura para las jugadoras. Además, este año con mi lesión la plantilla se quedó corta, no tuvimos descansos… Generalmente son partidos en los que te juegas muchas cosas y al final todo esto se nota”.

El esfuerzo realizado por toda la plantilla ha tenido su recompensa con la primera posición. “Quedar primeras en la Liga nos asegura el factor cancha en los play-off, que para mí es muy importante porque en nuestra cancha somos un equipo fuerte. También influyen los viajes, que se notan luego en el cansancio. Con todo, en la Liga solo hemos perdido dos partidos y empatados otros dos, lo que está muy bien”.