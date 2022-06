El subidón del Belenos

El terremoto que provocó la exclusión de la selección española del mundial de rugby tuvo ayer una réplica festiva en Avilés. El comité de disciplina de la Federación Española decidió que la plaza del Alcobendas en División de Honor fuese para el Belenos Rugby Club, que el domingo pasado había perdido la primera opción de subir en el campo frente al Pozuelo. Hasta aquí han llegado las consecuencias de la falsificación de la licencia del jugador del Alcobendas, y de la selección española, Gavin van der Berg. “Nadie nos ha regalado nada, nos lo merecíamos”, recalca Felipe Blanco, presidente del Belenos, el hombre más feliz de un club en la gloria.

“Para poder ocupar este hueco había que estar en la final, y nosotros estuvimos”, añade Blanco, convencido de que su equipo estaría en la máxima categoría de una manera u otra. Y da sus razones para el éxito: “Somos una piña, Avilés entero está con el Belenos”. Una prueba fue el acto organizado por el club en la tarde de ayer en el Muro de Zaro, donde se juntó la plantilla del primer equipo con jugadores de los equipos inferiores, familiares de los niños y niñas, así como representantes del Ayuntamiento: la concejala de deportes, Nuria Delmiro; los concejales José Luis Ferrera (Ciudadanos) y José Gerardo González (Vox), así como el gerente de la Fundación Deportiva Municipal de Avilés, Lolo Solís.

“Habéis hecho historia para Avilés”, declaró Solís sobre la hierba del Muro de Zaro, en la que se fraguó el ascenso, recordando un precedente lejano, el del Villa de Avilés que también compitió en la máxima categoría del balonmano español. Para Felipe Blanco, el de ayer también fue un subidón personal: “Al ser presidente y director deportivo he dejado muchas horas en el club. Ver que al final ha tenido sus frutos es una alegría inmensa”. Y más para él, que estuvo en el origen de todo: “Soy socio fundador del Belenos, en 1998. Podría haber sido un número más bajo, pero elegí ser el socio número 13 porque era el número que llevaba en la camiseta cuando jugaba”.

Blanco también ejerció de entrenador en las categorías inferiores hasta que en 2010 se hizo cargo de la presidencia: “Con 30 años decidí que el Belenos tenía que cambiar. Que tenía que dejar de ser un equipo de un grupo de amigos para ser un club”.

Hace doce años, ni Felipe Blanco se podía imaginar que algún día el Belenos estaría en lo más alto, “pero tenía ganas de trabajar. Con trabajo y con ilusión todo se puede. Es lo que queremos inculcar a todos los chicos, a los de la cantera y a los que vienen de fuera”. Y, reconoce el presidente, también echándole imaginación para competir con rivales más poderosos económicamente: “Hay que conseguir ingresos atípicos, moverte con las empresas, y tengo muy buena relación con todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento”.

Y el trabajo con la base. En 2013, el Belenos tenía veinte niños en las categorías inferiores. “Hoy tenemos doscientos en doce equipos”, presume Blanco, contento de contar en el primer equipo con siete jugadores formados en la cantera, aunque reconoce: “La clave fue acertar con los chavales que vinieron de fuera. Como director deportivo, este año no me equivoqué. Y se hizo un gran grupo”.

Como presidente, aunque habían pasado muy pocas horas de la buena noticia, Felipe Blanco ya le daba vueltas a la próxima temporada: “Ya hemos adelantado mucho. Por ejemplo, la Federación obliga a tener un equipo sub-23 y ya hemos llegado a un acuerdo con el All Rugby de Llanera, dirigido por Xavier Guerediaga”. Lo económico será más complicado, reconoce: “Este año hemos tenido un presupuesto de 250.000 euros y para el próximo lo tendremos que doblar. Con 400.000, siendo muy humildes y haciendo las cosas muy bien, también podremos hacerlo”.

Al margen de aumentar los ingresos, Blanco asegura que tendrán que ajustar los gastos en partidas como las de los viajes. Como club de elite, espera firmar un convenio especial con el Ayuntamiento de Avilés y confía en doblar los 400 socios con que actualmente cuenta. “Haremos campañas de simpatizantes, de colaboradores, del pequeño comercio, siempre con cantidades pequeñas porque al final todo suma mucho”.

No es segura la continuidad del entrenador, Pablo Artime, que por motivos laborales y personales no sabe si podrá dirigir al equipo en una categoría tan exigente como la División de Honor. “Tenemos que hablar”, señala Blanco. “Pablo es mi opción número uno y vamos a intentar solucionar los problemas, pero lo bueno es que en División de Honor tienes muchas novias. En tres horas desde que se conoció el ascenso me han llamado treinta jugadores”.