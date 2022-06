¿Por qué La Calzada necesita 50.000 euros antes del día 8 para jugar en Europa?

El club Balonmano La Calzada, que esta temporada compitió con el patrocinio de Unicaja Banco Gijón, está de nuevo al límite de tiempo para conseguir el dinero necesario, 50.000 euros, para poder competir en Europa. El club hizo público ayer un comunicado en el que solicita la colaboración de las empresas asturianas para poder cubrir este dinero antes del próximo 8 de junio o “por tercera vez se acerca el momento de tener que rechazar esta participación” según aseguran en el mismo. La fecha del 8 de junio es la límite para proceder a la inscripción en esas competiciones europeas.

La directiva se ha visto sorprendida por el cambio de fechas para formalizar la inscripción que habitualmente era a finales de junio y ahora es el próximo miércoles. El club recibió la noticia a través de la Federación Española según indicó la vicepresidenta Manuela Fernández, Ena. “Me llamaron de la federación para decirme que les había llegado una comunicación de la EHF con la lista de los equipos que estaban clasificados por méritos deportivos y me pedía que les dijesen si íbamos a competir o no porque tenían que enviar la documentación. Yo le dije vale pero ¿cuál es la fecha tope? y ahí es cuando me dice que es el 8 de junio”.

La vicepresidenta pidió a la Federación Española unos días para hablar con los patrocinadores con los que estaban negociando el aporte de esos 50.000 euros adicionales pero paralelamente y ante la premura de tiempo decidió hacer este llamamiento urgente porque una vez más peligra la participación europea del equipo.

Esos 50.000 euros de más no solo incluyen los gastos derivados de la propia competición continental sino principalmente de la exigencias en materia laboral de la Federación Europea mucho mayores que la española “por ejemplo hay que tener al menos 8 jugadoras aseguradas a jornada completa, algo que yo como ex jugadora estoy totalmente de acuerdo pero que es un coste muy elevado para los clubes”. Manuela reconoce que “teníamos pensado ir cerrando patrocinios a lo largo de las próximas semanas y ahora nos encontramos con la urgencia de tener que conseguir el dinero antes del día 8. Resumiendo que lo que pensábamos conseguir en tres semanas lo tenemos que lograr en menos de una”.

El club gijonés asegura tener “patrocinadores para afrontar la Liga Iberdrola” pero no para el coste económico extra que supone participar en la European Cup por lo que lanzan un llamamiento a quienes quieran colaborar en reunir esta cantidad extra en los próximos días ya que “la búsqueda de nuevos colaboradores que aporten estas cantidades necesarias para disputar competición europea está resultando infructuosa”.