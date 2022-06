Santi Cazorla y Juan Mata, dos de los jugadores asturianos más conocidos del planeta, no descartan regresar a España. Ambos, canteranos del Oviedo, finalizan contrato en sus respectivos equipos y están abiertos a escuchar ofertas. Santi Cazorla, de 37 años, acaba su vinculación con el al Al-Sadd, conjunto qatarí, y en una entrevista en la Cadena Ser fue preguntado por un posible regreso al Oviedo o al Villarreal. “No descarto nada de nada. Quiero seguir jugando al fútbol y siendo importante”, dijo Cazorla entre risas. El asturiano, que se lamentó porque el equipo azul no se metiese en play-off, ya dijo hace años que regresar al Oviedo sería “un sueño”, “Tengo cariño a todos los clubes donde he estado. El Villarreal es un sitio especial. Cuando tuve la lesión me abrieron las puertas es un club muy especial para mí”, aseguró el mediapunta.

Mata, por su lado, dejará el Manchester United después de nueve temporadas. El canterano del Oviedo, de 34 años, finalizó contrato con los “diablos rojos” y no renovará. Regresar a España es una seria opción.