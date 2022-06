El OCB dice adiós con honor al sueño del ascenso

El Unicaja Banco Oviedo llegó hasta donde le dieron las fuerzas en la lucha por el ascenso a la ACB, peleó todo lo que pudo en este play-off contra el Palencia, a pesar de los escasos recursos disponibles y ante un rival que le supera en presupuesto, en amplitud de plantilla y que, además, llegó mejor al final de la temporada que un OCB que apenas pudo contar con Oliver Arteaga y que tampoco pudo hacerlo con Alonso Meana.

Y aun así, con esas importantes ausencias en los puestos de base y pívot, compitió con un Palencia excelso que se ha llevado los tres partidos que necesitaba ante el OCB para clasificarse a la Final a 4 que decidirá la plaza que queda en juego para la ACB. El cuadro asturiano pudo ganar en el primer partido, pero después Palencia fue un vendaval de intensidad y acierto que terminó por superar al Oviedo en los dos siguientes.

Pero el corazón de este equipo es muy grande y ayer, en Pumarín, trató por todos los medios de alargar la serie, de dar una alegría a una afición que se volcó con los suyos y de regalarse otro partido mañana. En los minutos finales del encuentro todo pudo suceder, con un ruido ensordecedor inundando el polideportivo y con un OCB que había logrado ponerse a seis de distancia (62-68) tras una canasta de Hansel Atencia cuando quedaban 2.30 por jugarse. A continuación llegó una de esas decisiones arbitrales que son difíciles de entender en un momento así, uno de esos detalles de esos que son difíciles de ver señalizados y que ayer al parecer se percibió con total claridad: Palencia erró dos tiros libres a 2.16 del final, cogió el rebote Oviedo y cuando Jorgensen se disponía a salir a la contra uno de los colegiados paró el partido para dar un nuevo tiro al Palencia por considerar que el jugador del OCB había entrado antes de tiempo a por el rebote. Ese nuevo intento sí fue aprovechado por el Palencia y el contraataque que podría haber acercado aún más al OCB se esfumó.

A pesar de todo, el Oviedo logró acercarse un poco más, a cinco puntos (64-69), cuando ya solo quedaba 1.25 para acabar el duelo. Pero el veterano base palentino Dani Rodríguez se encargó de dar el ritmo necesario al partido para que el Palencia se lo llevara y ganara la eliminatoria.

El Unicaja Banco Oviedo salió al partido con la actitud adecuada, intenso, con ganas de llevarse y dar una alegría, pero el acierto siguió sin acompañarle. Una y otra vez el aro repelía los lanzamientos del equipo azul, que lo acusó y acabó con un atasco ofensivo que le incapacitaba para aprovechar sus esfuerzos en defensa, que fueron muchos, ante un Palencia que mantenía el acierto del segundo partido. El equipo castellano encontraba vías de anotación en Ali, Speight, Dani Rodríguez y Allen mientras que en el OCB ninguno tuvo el día de inspiración que tan importante hubiera sido para evitar que el rival se distanciara.

Los primeros compases del duelo fueron igualados, llegando a ponerse por delante (6-4) el OCB hasta la irrupción del visitante Ali, una máquina de meter puntos que anotó siete seguidos y empezó a distanciar (6-11) a un Palencia con muchísima pólvora. Lo intentaba el OCB, pero la defensa castellana comenzó a asfixiarlo y, en el otro lado de la cancha, Dani Rodríguez cogió el testigo y siguió castigando hasta disparar la ventaja a 12 puntos (12-24) que fueron diez al final del primer cuarto (14-24).

El segundo cuarto siguió por los mismos derroteros, con un OCB que sumó en un intento de Elechi su octavo triple errado, sin ninguno anotado. El conjunto asturiano se agarraba al duelo con acciones bajo el aro de Kabasele y en el otro lado el Palencia movía el balón de cine y encontraba siempre cómo hacer daño a un OCB a veces un tanto cándido. Atencia, que ayer cuajó un auténtico partidazo, metió el primer triple del OCB a 1.40 del descanso y redujo la desventaja a doce puntos (26-38). Pero un iluminado Speight, jugador que trajo a España el curso pasado el Oviedo Baloncesto y que ahora disfruta el Palencia, la dejó en trece puntos (30-43).

En el tercer cuarto, en los últimos instantes, se dio una situación que resume bien lo que ha sido esta eliminatoria. Kamba y Jorgensen encadenaron dos triples que redujeron la distancia a diez puntos (46-56) y a continuación Ali y Dani Rodríguez volvían a distanciar a Palencia a dieciséis puntos (46-62). Un puñetazo al hígado. Como lo fue el tres más uno de Ali a 5.30 del final cuando el Oviedo se había puesto a ocho y que distanció a Palencia de nuevo a doce (54-66). Siguió luchando el OCB hasta el último segundo. Ni se rindieron ayer ni este club dejara de intentarlo.

Natxo Lezkano: “Si me quieren aquí, vamos a hablar”

Natxo Lezkano sabía que le tocaba elogiar a su equipo después de darlo todo durante toda la temporada: “Estoy muy orgulloso de mis jugadores, hemos hecho un temporadón”, aseguró el técnico del OCB tras la derrota ante el Palencia. “Hay que darle mucho valor a lo que ha hecho este equipo, el primer partido si lo hubiéramos ganado hubiera ganado la eliminatoria bastante, y todo eso lo hicimos sin Oliver Arteaga”, dijo el técnico vasco, que señaló que “es de las veces que más orgulloso estoy de un equipo que he entrenado”.

En cuanto a su continuidad, dijo que “hay que dar un poco tiempo, pero lo que tengo claro es si me quieren aquí vamos a hablar”. A continuación, dejó claro que no tiene nada hecho con ningún otro equipo: “Estamos en un play-off”, sentenció. También reconoció que el partido de ayer fue “un quiero y no puedo”. “Ellos se han ido en el marcador en el primer cuarto, por fallos nuestros, están a un nivel físico por encima del nuestro y a un nivel de confianza tremendo”, indicó. El esfuerzo de los suyos fue contestado siempre por un acción de mérito del rival: “Ellos respondían con canastas de mucho mérito cada vez que intentábamos acercarnos”, relató Lezkano, que también quiso elogiar a la afición: “Muy agradecido al público, que nos ha empujado y nos ha brindado una ovación. Muy agradecido a la gente de Oviedo, es una afición cojonuda, es así”, señaló.

En cuanto a la escasa participación de Oliver Arteaga, explicó que “quería pero no podía”. “Hemos trabajado para que Oli estuviera, pero no podía”, concluyó el técnico del OCB.