La colección asturiana del Mundial 82: 140 objetos con mucha historia

Lo de Marco Rodríguez empezó “en broma”. Ahora, catorce años después, la cosa va muy “en serio”. El periodista asturiano, conocido por sus programas en la TPA, atesora una inigualable colección de objetos del Mundial 82 celebrado en España, del que se cumplen ahora 40 años. Tiene 140, la mayoría originales, que guarda a buen recaudo en su domicilio de Gijón. Llaveros, bota de vino, careras, almohadillas... Hay de todo y sigue buscando cosas nuevas.

“A mis amigos futboleros les encanta, a los demás no les dice nada y mi hermana pasó de llamarme ‘friki’ a ayudarme con la colección”, bromea el periodista, que hace memoria para recordar de dónde le viene su ferviente pasión por el Mundial 82.

Rodríguez tenía solo 6 años en aquel verano inolvidable. “Lo pasé en el pueblo de mi abuelo materno, en Lanteira (Granada)”. Casi no se acuerda de los partidos, pero sí recuerda la ilusión general del país.

Un regalo cambió todo. “En un sobre sorpresa me tocó un balón de plástico de Naranjito (la mascota del Mundial) y mis padres me regalaron una camiseta de Sport Billy (la serie de televisión alemana)”. En 1982 no había redes sociales. Tampoco TDT. Había dos canales de televisión y a los hogares españoles llegaban continuamente las imágenes del Mundial. En aquella época la serie infantil “Fútbol en acción”, protagonizada por Naranjito, se hizo muy popular. “Gracias a ello Naranjito se fijó en mi mente como un elemento nostálgico”, dice Rodríguez. En ese momento la pasión no fue a más, pero en una estancia en Madrid por trabajo en 2008 el periodista vio la luz. En realidad era un llavero que lo cambió todo. “Era de Naranjito y me vinieron todos los recuerdos. Sin saberlo, ese fue el inicio de mi colección”.

Rodríguez asegura que hay miles de objetos del Mundial, debido sobre todo a la elección de Naranjito como mascota, que fue muy polémica. Las redes sociales han sido un aliado del periodista para aumentar la colección.

También la ayuda de su novia, Eva Fresneda, presentadora de televisión. Ángel Galicia, tasador oficial del Real Madrid, ha colaborado con Rodríguez, que guarda bien visibles en su salón todos los objetos. Los hay con especial valor para él. Como la almohadilla para sentarse en los partidos que estaba en casa de sus abuelos y un buen día desapareció. Gracias a un buen amigo pudo hacerse con otra igual. O el cartel de la ciudad de Oviedo y el viejo Tartiere como sede del Mundial. También las botellas de coñac, una para cada partido que se disputó. Sin olvidar los abridores, gemelos, corbatas o pins. De todo. La colección solo tiene una pega. “Mi novia me dice que la tengo mal colocada”.