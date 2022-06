Manel, del manteo a las dudas y otra vez a la pelea: el entrenador del Marino de Luanco afronta su tercera temporada al frente del equipo de Miramar

Después del manteo en el campo del Navalcarnero, tras la milagrosa permanencia en Segunda RFEF, del feliz viaje de vuelta y del recibimiento en Luanco, a Manel Menéndez (Avilés, 7-1-71) le entraron las dudas. El entrenador del Marino sabía que tenía la confianza del presidente, Luis Gallego, pero no si le merecía la pena un año más de tensión y nervios. Una semana de vacaciones le bastó para cargar las pilas y prepararse para otra temporada de emociones fuertes. “Somos una familia”, asegura para justificar su decisión.

“Llega un momento en que estás saturado del trabajo de todo un año, aunque consigas el objetivo”, explica Manel, que no puede olvidar la temporada y media que lleva como técnico del Marino, tras sustituir a Oli en una situación muy delicada: “Es mucha tensión. Ya sabía que el Marino es un club con limitaciones y que tiene una plantilla hecha para eso, para sufrir. Pero hay que pasarlo y en algún momento te hace dudar porque el fútbol no tiene memoria. Si el año que viene nos vamos al garete, nadie recuerda lo anterior”.

Pero en la balanza pesó más lo positivo: “Tenemos la confianza del presidente y de los jugadores. Si no fuese así, no seguiría”. Lo que ha visto en el vestuario es clave: “Juegan once y hay que elegir. En ese sentido, la actitud de todos, incluidos los que no juegan, ha sido buenísima. El trato con el cuerpo técnico, el respeto y la complicidad han sido muy grandes”.

En ese sentido, Manel destaca el ejemplo de Omar Álvarez, que llegó como un refuerzo importante y apenas jugó: “Omar ha tenido un comportamiento excelente pese a no jugar los minutos que esperaba. Te lo tienes que tomar así, a mí también me pasó cuando jugaba porque tu enfado no puede repercutir en los compañeros y en el equipo. Omar no se rindió y al final aportó muchísimo, sobre todo en lo psicólogo. En ese sentido, el Marino es como una familia”. Por esa y otras razones, Manel decidió seguir en el banquillo de Miramar: “Para mí será la cuarta temporada porque ya antes estuve con Oli. Conocer el club, saber cómo es el ambiente, decantó la balanza. Ya sé lo que nos espera la próxima temporada, aunque espero que no suframos tanto”.

Manel tiene clara la línea a seguir en la formación de la nueva plantilla: “En el Marino no escogemos solo jugadores, también personas. Y en caso de duda, la balanza se decanta por lo personal. Y si alguien viene con mala actitud, aquí no se le consiente. O se integra o se va. En ese sentido, casi siempre hemos acertado. Rebeldes ha habido muy pocos”.

Tras reunirse con el presidente, Luis Gallego, el pasado martes, el nuevo Marino ya está en marcha: “Fue una primera toma de contacto, estuvimos divagando sobre la pasada temporada, sobre cosas que pudieron fallar. Intentaremos corregirlo para no llegar con el agua al cuello al último partido, aunque lo firmaría ahora mismo”.

Manel asegura que lo primero será dar la lista de bajas: “Es una pena tener que descartar a gente que no va a estar el próximo año, pero hay que ir dando pasos hacia delante, poco a poco. Por suerte creo que podremos mantener la base porque hay un grupo de jugadores del que tirar. Tampoco queremos precipitarnos, aunque tenemos muchos ofrecimientos”.

Tras compartir grupo con equipos gallegos, castellano-leoneses y madrileños, Manel explora otras posibilidades: “Creo que podría estar bien un grupo con gallegos, cántabros y de Castilla y León. O en otro con Vizcaya, Cantabria y La Rioja. Pero ya hemos demostrado que podemos dar la cara ante cualquiera”.