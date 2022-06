Tiempo muerto en el OCB: Los dirigentes esperan respuesta de varios patrocinadores

Tras las emociones deportivas, el Oviedo Baloncesto intenta despejar dudas sobre su futuro. La pérdida del patrocinador, Unicaja, impide planificar la próxima temporada a poco más de veinte días del cierre del plazo para la inscripción en LEB Oro. El director general, Héctor Galán, confía en que fructifiquen las gestiones del presidente, Fernando Villabella, y que varias empresas cubran la cantidad que aportaba el patrocinador de los últimos años. Asegurado el apoyo del Ayuntamiento, Galán espera un paso adelante del Principado: “No podemos hipotecar el frontal de la camiseta por 15.000 euros”.

Como máximo responsable de la parcela deportiva, Galán hace autocrítica del cierre de la temporada: “Dije que nos tocaba ganar esta eliminatoria y nos han metido un 3-0. Es una asignatura que tenemos que aprobar, con independencia de que los equipos estén construidos para unos determinados objetivos y que nosotros los hemos cumplido. Pero una vez llegados hasta aquí tenemos que dar el paso que nos falta”.

Para Galán, “es contradictorio presumir de haber entrado siete años de nueve en play-off y que ahora estemos en esta situación. Algo estamos haciendo mal para no tener siquiera garantizado competir en LEB Oro. Estamos picando en todas las puertas posibles, pero estas decisiones no son de un día para otro”. Y añade: “Puede haber empresas que no busquen llevar el nombre, sino asociarse al club por otro tipo de cosas, porque crean que es un buen proyecto”.

Sobre el apoyo institucional, Galán recalca que “el Ayuntamiento siempre nos ha tratado muy bien y ahora está abierto a echarnos una mano para salir de este problema. Pero el Principado concede 15.000 euros para los clubes de alto nivel. En un presupuesto de 800.000 euros, eso me lo gasto en el viaje a Melilla. Está muy desequilibrado porque ocupa el frontal de la camiseta. Si no tienen dinero en la bolsa de deportes pueden sacarlo de otras porque el OCB y otros clubes son vehículos de promoción. La respuesta no puede ser que no hay dinero. Yo tampoco lo tengo y cada año me toca buscarlo”.

Las dudas afectan a la continuidad del técnico: “Natxo ya sabe que aquí lo quiere todo el mundo. Él siempre dice que está muy a gusto en Oviedo, pero es un profesional y seguro que tiene otras propuestas. No sé cuando vamos a estar en disposición de presentarle una oferta y, sobre todo, un proyecto, porque no es solo un tema de dinero para él, sino de dar un paso adelante en lo deportivo”.

Una de las pocas certezas en el OCB es que su capitán y referente, Oliver Arteaga, seguirá la próxima temporada: “Hace unas semanas le dije al presidente que me gustaría que mi último año como jugador profesional fuese en el Oviedo. Ahora tenemos que hablar de las condiciones, pero no creo que haya problema”.

Arteaga, un último año de azul

Arteaga sigue comprometido con el club pese a la incertidumbre actual: “Es una pena que cuando se hacen las cosas tan bien y el club supera sus objetivos con creces tengamos estas dudas sobre un proyecto que tendría que estar más que consolidado. Sorprende que haya tan poco apoyo empresarial y de las instituciones públicas”.

El pívot espera que Natxo Lezkano siga en el banquillo: “Es un grandísimo entrenador, ha sido un lujo tenerlo aquí. Es de los mejores entrenadores de la Liga y se ha implicado muchísimo con nosotros. Su trayectoria le hace apetecible para muchos clubes y si se va tendremos que asumirlo porque ni en el deporte ni en la vida hay nadie imprescindible”.