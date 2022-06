El CBO cultiva sus perlas

Después de que la pandemia proyectase una oscura sombra sobre el Bádminton Oviedo, el club observa con una media sonrisa que los rayos de sol se abren paso entre las nubes. Ha recuperado a la mayor parte de los jugadores inferiores perdidos durante el confinamiento y, mientras cuenta los días para regresar al Corredoria Arena, del que se tuvo que ir por obras, rearma su plantilla con el objetivo de volver a competir por el título de División de Honor, una copa que ya ganó dos veces. El ansiado regreso de la ucraniana Kristina Dzhanhobekova, Kristina Sotomayor desde su matrimonio, y la proyección de la joven Laura Álvarez son dos de las razones para el optimismo.

Laura Álvarez, ovetense de 17 años del barrio de Ventanielles, ilustra a la perfección el trabajo que hace el CBO. “Pasó por todas las categorías, desde una escuela deportiva al club, y cuando se vio que tenía capacidades diferentes a los demás se metió en un grupo de tecnificación. Entró en la selección, jugó en el equipo de Primera Nacional y finalmente en el de División de Honor”, apunta el director técnico del club, César González.

Ella explica que empezó por seguir el ejemplo de su hermano Adrián, un año mayor y que es componente del equipo de Primera Nacional. “Me parece un deporte que no practica mucha gente pero que es muy bonito y hay muy buen ambiente en el club”, subraya la jugadora, que está entregada al bádminton. Entrena seis días a la semana, unas tres horas diarias. “Descanso los domingos, eso si no tengo competición”, precisa.

Pese a su juventud, ya tiene buenos recuerdos con el Bádminton Oviedo, aunque ninguno como el triunfo en la Copa Iberdrola. “Era el primer año que la jugaba y yo era la más pequeña, tenía 15 años y no había hablado mucho con las mayores, pero el ambiente fue genial”, destaca la ovetense, que por fin alcanzó la División de Honor la pasada temporada. “La verdad es que en ese equipo quería estar desde que estoy en el bádminton y los veía jugar”, confiesa Laura, que ganó la mitad de los puntos que tuvo en disputa. El curso fue complicado: Laura reconoce que llegaron a pasar “un poco de nervios” por poder bajar, pero la situación se solventó.

Aunque le encanta entrenar la defensa, a la joven perla del CBO lo que le va es el ataque. Precisamente su mayor problema era que jugaba como un potro desbocado. César González recuerda que “el punto de inflexión fue un Campeonato de España cadete en el que en la primera ronda se enfrentaba a una jugadora a la que debía ganar el 99,9% de las veces. Perdió el primer set por 21-19 y fuimos a decirle que había cometido 19 errores no forzados. No era ni consciente”.

“La cabeza me dio la vuelta, me quedé en shock”, apunta Laura, que perdió el segundo por 21-8 y se fue para casa. Desde entonces, trabaja para frenar su impaciencia. ¿Cómo lo hace? “Viendo el volante y diciendo ‘no lo voy a atacar’, aunque me está costando lo mío”, dice con una sonrisa contagiosa. “Ha mejorado mucho en los dos últimos años”, confirma César González. Ella madura a pasos agigantados sin dejar de admirar a Alberto Zapico, con paso por todas las categorías inferiores, como ella: “Zapi es mucho Zapi”.