Cristina Llorens llega a tiempo a la selección

La selección española femenina de voleibol vuelve a jugar hoy en Asturias, veinte años después, y en el equipo figura una gijonesa, Cristina Llorens, que llega con la ilusión de una debutante. Será su tercer partido como internacional absoluta, frente a Bosnia Herzegovina, en el Palacio de los Deportes de Oviedo (20 horas), de la European Golden League.

Por diversas circunstancias, entre ellas los estudios, Cristina Llorens Fernández (Gijón, 6 de marzo del 95) no ha debutado con la absoluta hasta los 27 años, cuando había pasado por todas las categorías inferiores. Tras empezar en el voleibol con 7 años en el colegio Santo Ángel y jugar en el Grupo Covadonga desde los 9 a los 14, Llorens ingresó en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Española en Soria. Regresó a Asturias con 17 años para jugar en el equipo de La Curtidora de Superliga 2 y después se marchó a Estados Unidos para estudiar marketing y jugar en el equipo de la Universidad de Lynn.

De vuelta a España jugó en el Voley Murcia y alcanzó la Superliga Iberdrola en el Elche y el Avarca Menorca, donde acaba de cerrar una etapa de tres temporadas. “Me voy porque allí tenía que dedicarme en exclusiva al voleibol y me planteo empezar a trabajar”, asegura Cristina Llorens, que tendrá que despejar sus dudas en las próximas semanas. “Ya sé que suena a tópico, pero el voleibol es mi pasión y quiero seguir a este nivel porque creo que puedo seguir creciendo como jugadora”.

Por diversas circunstancias, entre ellas los estudios, Cristina Llorens Fernández (Gijón, 6 de marzo del 95) no ha debutado con la absoluta hasta los 27 años, cuando había pasado por todas las categorías inferiores. Tras empezar en el voleibol con 7 años en el colegio Santo Ángel y jugar en el Grupo Covadonga desde los 9 a los 14, Llorens ingresó en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Española en Soria. Regresó a Asturias con 17 años para jugar en el equipo de La Curtidora de Superliga 2 y después se marchó a Estados Unidos para estudiar marketing y jugar en el equipo de la Universidad de Lynn.

De vuelta a España jugó en el Voley Murcia y alcanzó la Superliga Iberdrola en el Elche y el Avarca Menorca, donde acaba de cerrar una etapa de tres temporadas. “Me voy porque allí tenía que dedicarme en exclusiva al voleibol y me planteo empezar a trabajar”, asegura Cristina Llorens, que tendrá que despejar sus dudas en las próximas semanas. “Ya sé que suena a tópico, pero el voleibol es mi pasión y quiero seguir a este nivel porque creo que puedo seguir creciendo como jugadora”. La llamada del seleccionador, Pascual Saurín, es otro motivo para no arrojar la toalla: “Me encanta el ritmo de entrenamientos que hemos llevado en estas tres semanas”. Hasta ahora su balance como internacional presenta una derrota contra Francia, favorita en su grupo de la European Golden League, y una victoria en Bosnia, su rival esta tarde en Oviedo: “Es un día muy especial para mí por poder jugar en Asturias con la selección, que hacía 20 años que no venía”.

Llorens espera seguir sumando internacionalidades en los Juegos del Mediterráneo, que se celebrarán en Orán (Argelia) del 22 de junio al 6 de julio, y en el preuropeo de agosto, con Dinamarca, Eslovaquia y Letonia como rivales. Un reto muy complicado para una selección en pleno proceso de renovación, con Llorens intentando aportar desde el puesto de receptora. La gijonesa asegura que “hay muchas causas” por la que el voleibol no alcanza el nivel de otros deportes de equipo en España, entre las que cita la falta de patrocinadores, que impide incluso a los mejores equipos de la liga competir en Europa.