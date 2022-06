Les Praeres, “dura y explosiva”

“Les Praeres es una subida corta, durísima y antes de la jornada de descanso. Tiene todos los alicientes para ser explosiva y en caso de llover podría dar un vuelco a la clasificación general”. Así de rotundo se mostraba Samuel Sánchez, campeón olímpico en Pekín 2008, tras subir ayer la montaña naveta acompañado por Pedro Delgado y quedar impresionado por las duras rampas que tiene la carretera estrecha que será final de la novena etapa de la Vuelta a España, el domingo 28 de agosto, con salida de Villaviciosa con 175 kilómetros de recorrido pasando antes los puertos de El Torno, El Fito, La Llama y La Campa, con 3.200 metros de desnivel positivo.

Un radiante día de sol fue testigo del ascenso de los 4,3 kilómetros con rampas máximas del 23% y una pendiente media de 12,9% en las que el asturiano y el segoviano, ganador del Tour de Francia 1988, se retorcían sobre los pedales para superar esas pendientes de fino asfalto y algunos tramos de rugoso hormigón. Unos aficionados reconocieron a Delgado y Samuel y les escanciaron un culín de sidra antes del ascenso. Y unos obreros que montaban una nave y unos desbrozadores de matorrales que trabajaban en la carretera, pegados al río, lograron fotografiarse también con Perico y Samu. También el alcalde de Nava, Juan Cañal, y el cicloturista Ángel vivieron el ascenso de Delgado y Samuel y animaron a la pareja en las terribles rampas de Les Alcantarilles, con desniveles del 19%.

Al inicio de la marcha, Delgado provocó a Samu: “un segoviano tiene que venir a enseñarte un puerto tan bonito y en tu tierra”. El ovetense argumentó que “cuando se subió por primera vez, en 2018, yo estaba recién retirado y no tenía ganas de medirme en una montaña tan dura. Ahora me tocó sufrir con un desarrollo de 35 dientes de plato por 28 de piñón, aunque merece la pena subirlo por el paisaje excepcional que ves”, para añadir sobre el día de la etapa que desde el alto de La Campa es “todo favorable y en descenso hasta llegar a Nava y también complicado para llegar al inicio de Les Praeres. En ese terreno será difícil lograr una buena colocación en una carretera tan estrecha y con peligrosas y numerosas curvas. No puedes empezar la subida más atrás del decimoquinto puesto porque ahí acumulas mucho retraso, será difícil adelantar y puedes perder mucho en la meta”.

Delgado lo tiene claro. “Echo en falta no tener antes del final un puerto duro que esté cerca, antes de esos 4 kilómetros agónicos. Creo que en la etapa habrá dos carreras: una los que buscan el triunfo de etapa y otra los que luchan por la general. No puedes tener un despiste. El día anterior habrá otro final en el alto de Fancuaya y eso también acumula fatiga en las piernas”. Desde el Ayuntamiento se había propuesto seguir 3 kilómetros más arriba de la meta, donde habría una rampa del 29%, pero la Vuelta no quiso ahora hacerla más dura.

Delgado llegó a Les Praeres con su equipo de filmación de televisión compuesto por el famoso cámara Evaristo Canete, el técnico de drones Fernando de Santos y el piloto de moto y coches Paco Marín.