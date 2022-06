El Principado colaborará para que La Calzada pueda jugar en Europa

Salvo sorpresa de última hora, parece que esta vez será la buena y que el Balonmano La Calzada podrá jugar en Europa. El Principado está dispuesto a echar una mano pero no será hasta la mañana de hoy -hay que recordar que el club gijonés debe comunicar esta tarde si se inscribe o no en la European Cup- cuando se articule la fórmula apropiada para su aportación económica.

El club no gana para contratiempos en esta carrera por lograr el dinero necesario y el último fue que en la jornada de ayer no se pudo realizar ningún trámite al ser festivo en Oviedo, lo que supone que no se trabajaba en ninguna consejería. Sí hubo contactos entre la consejera Berta Piñán y la nueva directora general de Deportes, Aida Nuño, con la directiva de La Calzada para comunicarles la disposición del Principado de colaborar. Un alivio para las responsables del club, que, no obstante, están a la espera de cerrar los trámites en tiempo y forma antes de oficializar su inscripción.

Hay que recordar que ni Principado ni Ayuntamiento de Gijón ni las empresas privadas tienen que aportar el dinero en estos momentos, ya que lo que al club le urge es tener la certeza de que lo harán en su momento o de lo contrario no se arriesgará a inscribirse en la European Cup.

La directiva ha picado a muchas puertas y en algunas la respuesta no ha sido la esperada, por ejemplo con la entidad bancaria que patrocinó al equipo las tres últimas temporada. Su marcha ha sido total. También es cierto que al club han llegado aportaciones y ofrecimientos de pequeñas cantidades de dinero a cargo incluso de particulares, lo cual la directiva agradece efusivamente.

Si, como se espera, La Calzada reúne el dinero necesario comunicará a la Federación Española de Balonmano su intención de jugar la competición europea, a lo que le da derecho el cuarto puesto de la Liga Iberdrola. A su vez, la Federación lo trasladará a la Federación Europea y será esta la que posteriormente contactará con el club para informarle de los trámites a seguir. Junto con La Calzada es el Rocasa canario el que jugará la European Cup mientras que Bera Bera y Málaga lo harán en la European League, segunda competición continental en importancia. Ningún club español participa en la Champions League.

Hoy, por tanto, se sabrá definitivamente el futuro europeo de las gijonesas. Una tercera renuncia supondrá un fracaso no solo para el club, que deportivamente logró la clasificación, sino para el deporte asturiano en general.