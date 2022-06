Salvadores llega alto

Años de sacrificio, de dejar atrás su hogar y especialmente a un hermano aún muy pequeño, se vieron recompensados el pasado miércoles cuando se enfundó la camiseta para realizar su debut en la selección absoluta. Ángela Salvadores, nacida en Oviedo el 10 de marzo de 1997 aunque criada en León, ciudad que siente su casa, es una de las piedras sobre la que se reconstruye el equipo español de baloncesto tras una etapa convulsa que acabó a tiros entre el entrenador y parte de la plantilla. “Muchas jugadoras somos jóvenes que no coincidimos con los problemas, empezamos de cero y hay mucha ilusión, estamos haciendo un buen trabajo. Tenía muchas ganas de que llegara esta oportunidad”, dice Ángela tras concluir la primera concentración en Melilla, con una semana de entrenamientos y dos triunfos en amistosos ante Italia y Bélgica.

No es la primera vez que la jugadora del Valencia Basket está en la órbita de la selección absoluta, con la que ya fue concentrada en la ventana de noviembre. Sin embargo, entonces no jugó los partidos de competición oficial, algo que conocía de antemano: “Me lo habían dicho, porque apenas había días de entrenamiento, empezaba el seleccionador nuevo y no había tiempo para meter nada nuevo, llevaron al equipo del verano”. Fue convocada para facilitar su integración.

Su momento empieza ahora, en la gira que la Federación Española ha denominado “Camino al futuro”. Cerrada a cal y canto queda la etapa como seleccionador de Lucas Mondelo, trufada con tres títulos europeos, un subcampeonato mundial y otro olímpico y que terminó como el rosario de la aurora con las renuncias de varias jugadores emblemáticas y las acusaciones de acoso de Marta Xargay. El equipo no pasó de los cuartos de final del Eurobasket de España ni de los Juegos de Tokio, se quedó sin plaza en el Mundial y la federación despidió a Mondelo por “no cumplir los objetivos”.

El nuevo seleccionador, Miguel Méndez, con un extenso bagaje en el baloncesto femenino, quiere renovar el aire e introducir nuevas perlas del exitoso baloncesto de formación español, acompañadas por las veteranas Silvia Domínguez, Alba Torrens y Astou Ndour. Y Ángela Salvadores es parte del plan. Ante Italia jugó solo cuatro minutos y frente a Bélgica fue alineada de inicio y totalizó doce minutos en pista. “Ahora es el momento de probar diferentes cosas, diferentes combinaciones juntas. Queremos ganar, pero son amistosos, la cosa es que el seleccionador vaya probando lo que quiere, que también es nuevo. Estoy muy contenta de que me pusiera como titular, las cosas como son”, reconoce la ovetense.