Un equipo de Oviedo que hizo historia en el hockey sobre patines: Cuando el Cibeles destronó al rey del mundo

La pandemia impidió hace dos años celebrar como se merecía el 40 aniversario de la Copa del Rey de hockey sobre patines que el Club Patín Cibeles levantó el 24 de junio de 1980 en Salamanca. Aquel rotundo 4-0 al Barcelona es una de las cumbres del deporte asturiano, tan escaso de éxitos nacionales de equipo. Para recordar el antes, el durante y el después de aquella gesta, LA NUEVA ESPAÑA reunió a seis de los protagonistas: Ismael Mori, Anselmo Rojo, Miguel Ángel López, Juan Luis Maestro, “Juanchi”, Luis Fernández, “Luisín” y Manuel Paredes. Javier Veiga, trigoleador en la final, se conectó por videollamada. Y de la foto de la final faltaron los fallecidos Francisco Álvarez, “Francis”, y Félix Huergo, fisioterapeuta, además de Pedro Valdés. Asistieron a la cita dos de los puntales de la Asociación Amigos del Cibeles, que cuida del legado: Roberto Llamedo y Aquilino Caramés, primo del entonces entrenador, Andrés Caramés, también fallecido.

–¿Qué sensaciones tenían antes de la final?

LUISÍN: “Subiendo Pajares, un periodista me preguntó y le dije que solo pedía que nos saliese un buen partido y que no nos metiesen muchos. Que no se recordase aquella final como una goleada. El Barça siempre nos machacaba”.

ISMAEL: “En Liga siempre, pero en partidos amistosos alguno ya ganábamos”.

LUISÍN: “Yo sabía lo que era ir ganando por cuatro goles de diferencia en Oviedo y en cinco minutos perder 4-5 o 4-6”.

JUANCHI: “En los últimos años, el Barça había jugado nueve finales de Liga, de Copa, de Copa de Europa, y las habían ganado todas. Por eso, era un partido en el que no teníamos nada que perder, que nuestro éxito había sido plantarnos en la final. Podía pasar cualquier cosa, pero...”.

ROJO: “Para nosotros ir a Salamanca era un premio porque, pasara lo que pasara en la final, ya jugábamos seguro la Recopa”.

JUANCHI. “Nuestra preparación para la final era de auténticos profesionales. Con Caramés estuvimos quince días preparando el partido a conciencia y Andrés estaba totalmente convencido de que podíamos hacer algo”.

–¿El Cibeles fue un fenómeno social aquellos años en Oviedo?

JUANCHI: “Mucha gente del fútbol se pasó al hockey. Incluso el Oviedo, que estaba en un mal momento, cambió el horario de un partido para no coincidir con el nuestro. El fútbol era el deporte número uno, pero en partidos importantes venía a vernos gente de toda Asturias.

–¿Fueron a Salamanca sin la presión de lograr el título?

PAREDES: “La única presión que teníamos era que el Barça no nos metiera muchos. Nos habíamos ganado el derecho a participar en la Recopa y eso jugó a nuestro favor. En el Barça jugaban los mismos de la selección española, que era campeona del mundo. Pero entrenamos a tope y con Caramés nadie se podía relajar”.

JUANCHI: “Para ver lo que significaba ese partido, cuando pitó el árbitro el final, Pauls se fue al vestuario sin saludarnos. Y el capitán del Barça, Brasal, fue a buscarlo y le dijo que igual que sabía ganar tenía que saber perder. Que saliera a la pista a felicitarnos”.

MIGUEL ÁNGEL: “Teníamos una muy buena sintonía personal con ellos, pero aquello era una final. En ese partido no teníamos presión, pero a partir de ahí sí. Al año siguiente fuimos a la final de Vic, perdimos 5-2 y no pasó nada. El miedo que teníamos era no ser unos dignos finalistas en el 80”.

LUISÍN: “Era un partido televisado para toda España. Y veníamos de una eliminatoria con el Noia que había sido tremenda. Ganamos 1-0 en Oviedo y cuando fuimos a Noia tenían todo preparado para celebrar la final”.

ROJO: “A partir de la final de Salamanca, cada vez que íbamos a jugar a Cataluña nos trataban con más respeto”.

MIGUEL ÁNGEL: “Aunque éramos un grupo de amigos, de cara al público ya teníamos algo de presión. Venían el Barça o el Liceo y tenían que sudar para ganarnos”.

JUANCHI: “No sé si fue al año siguiente o en el 82, el Liceo perdió la liga porque lo ganamos en Oviedo y empatamos en La Coruña”.

MIGUEL ÁNGEL: “La mejor clasificación de nuestra historia en la Liga fue un tercer puesto, después del Barcelona y el Liceo de La Coruña”.

PAREDES: “Un año nos jugamos el liderato en Barcelona. Empezamos ganando 0-3 y al final perdimos 4-3, para dar una idea del nivel que teníamos”.

MIGUEL ÁNGEL: “En esa época éramos casi profesionales. Teníamos un mes de vacaciones y el 1 de agosto, a entrenar”.

PAREDES: “Al año siguiente jugamos la final de la Recopa y una semana después la de la Copa del Rey”.

–¿Cómo fueron los momentos previos a la final?

MIGUEL ÁNGEL: “Viajamos a Salamanca un día antes, con el alcalde de Oviedo, Luis Riera”.

JUANCHI: “Recuerdo que hubo una recepción en el Ayuntamiento de Salamanca. Se veía que los del Barça estaban acostumbrados, pero nosotros...”.

LUISÍN: “Íbamos en el autobús, con el cartel del Cibeles, pasando por los pueblos, y no nos conocía nadie. Pero a la vuelta, ya nos saludaban”.

ISMAEL: “El único equipo con el que no puntuamos fuera de casa fue el Barcelona. Pero yo, en todas las entrevistas que hice antes del partido, dije que ganábamos 2-0. Nunca asumía un gol”.

JUANCHI: “Sabía que no íbamos a dejar que dispararan...”

ROJO: “Antes del partido, Ismael dijo: ‘Meted un gol, que del resto me encargo yo’”.

JUANCHI: “El planteamiento para la final estaba claro: no íbamos a ir a por ellos. Tuvimos la suerte de que nos salió perfecto. Les dejábamos dominar la bola y en cada contraataque, gol. A los dos o tres minutos, el mío. Después otro, 2-0 al descanso. En el segundo tiempo, a los cinco o seis minutos, el tercero”.

PAREDES: “Pero así como en el primer tiempo nos avasallaron, en el segundo ya tuvimos mucho más la bola”.

JUANCHI: “Es que ellos llegaron a desquiciarse porque veían que no les salía lo que tenían pensado”.

LUISÍN: “Metimos el primer gol y no fue una fiesta de abrazos. Estábamos acojonadillos. Y con el segundo, lo mismo. En el descanso, con 2-0, sabíamos que el Barça podía remontar en cualquier momento. Pero con el tercero, me abracé con Juanchi y le dije: a por ellos, que ahora podemos”.

ISMAEL: “Tengo tres momentos grabados. El primero, el día antes, en la plaza mayor de Salamanca, con Luis Riera y toda la gente, muy guapo. El segundo, al acabar el partido, cuando marchamos Rojo y yo solos a celebrarlo. Y el tercero, cuando llegué al hotel y me dijo Miguel Ángel que se iba a armar la de Dios”.

MIGUEL ÁNGEL: “Yo estuve con Paredes, en fiestas, no sé cómo aterricé solo en el hotel y nos metimos en la habitación de Luis Riera, que había marchado. Rojo tuvo que dormir en el pasillo”.

LUISÍN: “Una anécdota curiosa es la apuesta que había hecho Caramés, que era de lo más introvertido y vergonzoso. Apostó, pensando que íbamos a perder, que si ganábamos andaría a gatas por la plaza mayor. Lo hizo con casi mil personas aplaudiéndolo”.

–¿Cómo vivieron el partido los suplentes?

MIGUEL ÁNGEL: “Yo jugué todo el segundo tiempo. Entrar ganando 2-0 al Barcelona tampoco era para estar muy tranquilo. Quería jugar porque estaba muy seguro de mí mismo y del equipo, pero lo normal era que el Barcelona hubiera ganado por 4-2 o 5-2”.

ROJO: “Con 1-0 e incluso con 2-0 veía a los del Barça tranquilos, con la seguridad de que iban a remontar. Cuando metimos el tercero pensé que la final se estaba poniendo muy bien para nosotros. Y ahí fue cuando el Barça se rindió”.

JUANCHI: “Fue clave el planteamiento de Caramés, su nivel de exigencia, pero también que no consiguieran meternos un gol. Psicológicamente hubiera sido decisivo, tanto para ellos como para nosotros. Ismael era, junto con Trullols, el mejor portero de España, pero en ese partido no sería justo destacar a alguien. Los seis que jugamos estuvimos a nuestro máximo nivel. Dimos el cien por ciento durante todo el partido”.

–¿Aquel Cibeles fue el producto de una generación irrepetible, con un gran entrenador?

JUANCHI: “Siempre digo que tuvimos la suerte de juntar a ocho o diez jugadores de gran nivel y de encontrar un entrenador que fue el primer profesional que hubo en Asturias”.

MIGUEL ÁNGEL: “Entrenábamos mañana y tarde. Y ya teníamos hasta fisioterapeuta”.

ISMAEL: “Cuando estuve con el Barcelona campeón de todo, mientras estudiaba la carrera, entrenaba dos días a la semana y un tercero que era voluntario. El Cibeles, tres o cuatro”.

MIGUEL ÁNGEL: “Y en pretemporada, todos los días y mañana y tarde”

ISMAEL: “En Barcelona no había tácticas, ni nada. Llegaban a entrenar, jugaban un partido y se marchaban. Después salían a los partidos y ganaban casi siempre”.

JUANCHI: “Un detalle de lo profesional y trabajador que era Caramés es que llevaba un control de todos los entrenamientos y partidos de cada uno de nosotros”.

ROJO: “Un jugador le dijo que nunca había faltado a entrenar. Caramés vino con una libreta y le dijo que había faltado tal día porque tenía una especie de gripe”.

MIGUEL ÁNGEL: “Es que Andrés en su vida privada era exactamente igual, increíblemente metódico”.

PAREDES: “Si no entrenábamos así era imposible competir con un Barcelona, que tenía a los mejores jugadores de Cataluña. Tenían a ocho jugadores de pista que no sabían a quién poner”.

ISMAEL: “Aquel Barcelona ganó cinco Ligas seguidas, cuatro Copas de Europa seguidas y cuatro Copas del Rey, hasta la nuestra”.

LUISÍN: “Mucha gente me preguntaba cuanto nos habían pagado por quedar campeones. Cobramos 15.000 pesetas. Los del Barça, si hubieran ganado el triplete, tenían 200.000”.

ISMAEL: “No me acuerdo lo que cobrábamos, pero sí que era exactamente lo mismo para todos. Y me parece que en los últimos tres años ya era una cantidad considerable”.

MIGUEL ÁNGEL: “Yo estaba en un piso de estudiante y con aquelles perres era el rey del mambo”.

JUANCHI: “Yo estaba estudiando en Oviedo y vivía con lo que cobraba del hockey”.

LUISÍN: “Me acuerdo de un año en que gané más con el hockey que trabajando en el banco”.

JUANCHI: “Cuando llegué me llamó la atención que desde el primer momento cobraba exactamente igual que Javier Veiga, que llevaba seis años. Fue el presidente, Armando Álvarez, el que marcó lo que ahora llamamos ‘Espíritu Cibeles’. Todos a una”.

ISMAEL: “Y nadie se planteó marchar del Cibeles. A mí me vinieron a fichar el Barcelona y el Reus, con ofertas directas, y me quedé”.

–¿Cómo fue el recibimiento en Oviedo?

JUANCHI: “En el alto del Pajares ya había una caravana de coches para bajar el puerto con el autobús”.

ISMAEL: “Cuando llegamos a la plaza La Gesta creía que era ahí el recibimiento porque había muchísima gente. Y fue cuando me dijeron que era en el Ayuntamiento”.

LUISÍN: “Fue impresionante. Si hubiéramos sido campeones del Recopa paralizamos Oviedo”.

ISMAEL: “Sí, había mucha expectación. Se publicaron páginas y páginas en los periódicos. Y a Lisboa vino hasta la televisión. Perdimos contra el Sporting en el último minuto de la prórroga”.

JUANCHI: “En el partido de ida ganamos por 4-1, con 3.800 personas en el Palacio. Y quedaron mil fuera”.

LUISÍN: “Para ese partido, el Cibeles pidió al Ayuntamiento poner gradas detrás de las porterías para ver si se podían meter 5.000 espectadores. Dijeron que no por razones de seguridad. Pero cual es nuestra sorpresa que dos años más tarde, en una final de baloncesto con el Madrid y el Barça, lo permitieron”

ISMAEL: “En aquella época el Ayuntamiento cobraba un millón doscientas mil pesetas al año al Cibeles por jugar en el Palacio. Solo nos cobraban a nosotros y al Naranco de balonmano”.

ROJO: “Después, con Gabino de Lorenzo de alcalde, en lugar de cobrar nos daban dinero”.

–¿Aquel título les cambió la vida?

JUANCHI: “En lo deportivo, por supuesto, por lo que comentaban Anselmo y Miguel, porque a partir de aquel día fuimos un equipo muy respetado en Cataluña. En Asturias también se valoró mucho. Recuerdo que se editaron unos posters, ibas por Asturias a cualquier bar de cualquier pueblo y allí lo tenían puesto”.

LUISÍN: “Fuimos un equipo querido hasta por los aficionados rivales porque cuando acabó el partido fuimos a saludarlos y lo agradecieron”.

PAREDES: “No es que nos haya cambiado la vida, pero me sorprendió muchísimo cuando, veinte años después de la final, fui a Langreo, una zona que no es muy de hockey, y me conocía todo el mundo. Y algunos me decían que iban a vernos a Meres, que en aquella época no resultaba fácil por las carreteras”.

ROJO: “De Llanes venían hasta autobuses”.

JUANCHI: “A día de hoy, igual que cuando ocurre un acontecimiento mundial, hay gente que se acuerda de donde estaba durante aquella final”.

ISMAEL: “Ya televisaban la mayoría de las cosas en color, pero no sé por qué aquel partido lo dieron en blanco y negro”.

AQUILINO CARAMÉS: “Fue porque el pabellón no tenía luz suficiente para darlo en color”.

ISMAEL: “Durante toda la semana siguiente, en los escaparates del Corte Inglés de Uría tenían varios monitores repitiendo la final. Y la gente se paraba a verla”.

LUISÍN: “Entre otras cosas, gracias a aquel título fuimos a Brasil y Argentina, invitados por el Centro Asturiano”.

ISMAEL: “Que se siga hablando de nosotros, del Cibeles y de aquella final, 42 años después es gracias en parte a Aquilino Caramés, que siempre está pendiente de todos nosotros”.

JUANCHI: “La base la puso Armando Álvarez, pero esto pervive gracias a Aquilino y a la Asociación Amigos del Cibeles”.